泰式椰浆煲鸡 适合汗多口渴、纳差者

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健胃消食、清暑消渴

推荐理由：汗多口渴、心烦、纳差者

材料：椰浆400g、鸡腿肉300g、青柠檬1个、南姜20g、洋葱半个、香茅、小辣椒、柠檬叶、鱼露等调味料适量（3-4人份）。

烹调方法：

椰子砸洞取椰浆；鸡腿去皮去骨，切成小块后加入少量盐、胡椒及生粉腌制15分钟；青柠檬榨汁，洋葱和南姜切片，香茅斜切后稍压碎；锅中倒入椰浆、南姜及香茅，大火烧开后加入鸡腿肉和清水500ml（也可以加高汤）。烧开后再分别加入洋葱、辣椒、柠檬叶继续煮20分钟，最后加入鱼露1勺、青柠汁和白糖一勺，小火煮10分钟后即可，视口味加入少量食盐调味即可。

汤品点评：

进入8月后，“苦夏”的煎熬还在继续，很多人都出现了食欲不振，疲倦乏力的症状，这种时候来份酸酸辣辣开胃的泰式汤水最合适不过。这款汤水中选用了香味浓郁的椰浆为底。椰浆，就是椰子肚子里的水，中医认为它能清暑消渴、生津利尿，另外椰子含钾和含镁量都相当丰富，夏天大量出汗后，一碗椰子汤喝起来爽还能有效的补充流失的电解质。

南姜香味突出，辣中带甜，性味比生姜平和一些，很受广东人欢迎。这款汤里面的鸡肉有条件的话还是尽量选择去骨鸡腿肉，吃汤渣时会更嫩滑更入味。喜欢口感丰富的还可以加入喜欢的菌菇类食材，汤水更鲜更美味。