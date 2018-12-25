不少人入秋后就开始贴秋膘，冬季更是隔三差五就吃火锅、烤串，导致血尿酸水平直线上升，甚至引起急性痛风发作，疼痛难忍。痛风是由于嘌呤代谢紊乱，尿酸生成过多引起的，除了忌吃高嘌呤食物、适当运动，日常还可以服用药茶来缓解。

推荐一款“山慈菇蜜饮”，有清热解毒、消肿止痛的作用，适用于中老年人痛风急性发作期，对急性痛风性关节炎尤为适宜。具体为：取山慈菇5克、蜂蜜10克，将山慈菇切成薄片放入锅中，倒入适量清水，煎成150毫升左右的药茶，去渣后晾至半温，兑入蜂蜜，调匀后即可饮用。

方中，山慈菇味甘、微辛，性寒，归肝、胃、脾经，具有清热解毒、消痈散结的功效，其力峻降散，常用于治疗疔肿恶疮、瘰疬（音luǒ lì）结核、虫蛇咬伤等热毒蕴结之症，内服外敷均可。现代药理研究证实，山慈菇含有的秋水仙碱及其衍生物秋水仙酰是目前治疗急性痛风性关节炎的特效药。所以，本食疗方能缓解急性痛风发作，对关节剧痛、红肿灼热、屈伸不利、活动受限及舌质红、苔黄腻、脉弦数等湿热型症状均有效。蜂蜜性平，味甘甜，归肺、脾、大肠经，有清热解毒、滋阴润燥的功效，可调和药性，消除峻烈药物的部分副作用。山慈菇有小毒，配伍蜂蜜可缓和药性，使口味易于接受。此外，蜂蜜含有较高糖分，属于高渗食物，有利尿的作用，有助于痛风患者把尿酸排出体外。

这款“山慈菇蜜饮”中的两味药，在排尿酸方面既起到协同增效作用，又甘润和缓，纠其偏性，可谓“最佳拍档”。需注意的是，山慈菇用量一般在3~9克之间，切勿过量服用，孕妇或心肾功能不全患者、年迈体弱者应慎服。▲