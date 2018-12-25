受访专家：中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长 杨 萍

如今，各种长寿“秘方”让人真假难辨。英国《每日邮报》总结了6种长寿的生活方式，《生命时报》记者请中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长杨萍解读分析。

对生命热情。美国一项针对80岁以上老人的研究发现，这些长寿老人普遍心态积极，乐于交际。杨萍分析，很多疾病的发生都与心情有关，若老人总是心情压抑、情绪低沉，会让自身免疫力降低。

做力所能及的工作。2016年的一项研究表明，推迟退休听起来可能有悖常理，但它确实可延长寿命。美国俄勒冈州立大学的研究人员对近3000人进行了跟踪调查，发现66岁退休的健康成年人死亡风险比同年龄段更早退休者低11%。

少住院。美国一项研究表明，大约1/3的70岁以上病人和超过一半的85岁以上病人,离开医院时比他们进医院时情况更糟。医院里大都气氛严肃，住院过久会让心情逐渐变得沉重；长期卧床也会出现问题。

出去走走。科学、有规律的体育锻炼，能降低心脏病、中风、糖尿病、抑郁症和某些癌症风险。杨萍认为，经常出门走走，还能接收外界信息，增加和朋友见面的机会，有益身心健康。

拥有亲密两性互动。性行为能提高催产素和脱氢表雄酮水平，这两种激素可减轻压力，提高免疫力。

充足的睡眠。睡眠不足的副作用包括肥胖、心脏病、高血压和抑郁症。杨萍建议老人每晚睡7小时左右，如果晚上睡不好，可在午餐后睡0.5~2小时以恢复精力。▲