中国中医院综合实力排行榜在京发布

图为大会现场

23日，医信天下互联网医学标准委员会中医分会成立仪式暨2018中国中医院综合实力排行榜发布会在京举行。本次排行榜使用了科学评价、科学计量学、大数据、医学评价多学科融合等方式来科学评价医院。广安门医院、宽街中医院（北京中医医院）入选。

医学大数据首席专家徐立水做报告

医学大数据首席专家徐立水在会上做了题为《拥抱未来，主动引领医学发展》的主旨演讲，阐述了大数据时代中国中医院发展的机遇、巨大潜力和价值。徐立水表示，大数据是未来最重要科学技术，大数据会引领时代发展和未来发展，会颠覆我们工作的场景、工作方式工作方法、会深刻影响我们生活、学习、思考问题方式和方法，既然改变已经到来、被动改变不如主动学习，应用医信天下大数据医院排行榜来学习大数据是一个好的方法。

会上，医信天下互联网医学标准委员会中医分会成立，聘任北京中医药大学附属第三医院院长王成祥为主任委员。

还为北京中医医院党委副书记、院长刘清泉；邯郸市中医院党委书记院长马登斌；商丘市中医院院长李德怀颁发了“德上医学-医院管理优秀奖”，为中国中医科学院广安门医院医务处副处长张丽梅颁发了“德上医学=医学任建新领袖奖”；为中国医科大学航空总医院、北京中医药大学第三附属医院、北京中医医院颁发了医信天下互联网医学标准委员会创始成员单位证书。

《大数据与中医院发展》医学论坛现场

在《大数据与中医院发展》医学论坛环节，专家学者们就医院评价、医学大数据、医院管理和医院未来发展等问题进行讨论。

据介绍，医信天下2018年度《中国中医院综合实力排行榜》分中国中医院综合实力排行榜综合榜、中医内科榜、中医外科榜三个部分。广安门医院、宽街中医院（北京中医医院）入选。从入榜医院地域分布看，东部沿海地区入榜医院多而且排名靠前，但传统强势中医院已经面临强劲挑战，经济发展水平已经不是决定医院排名最重要因素。（李轶群）