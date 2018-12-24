体育锻炼不但有利于身体健康、预防疾病，还能提高性唤起的能力，增强高潮时的快感。但是，过犹不及，过量锻炼可能会败了“性致”。

强度过大的锻炼不仅会使身体组织、肌肉受到伤害，还会使身体各种功能低下，其中就包括性腺功能。身体的过度疲劳会导致体力不济，从而影响了“性”趣。健身过了头会使女性新陈代谢减低，体内脂肪含量减少，而脂肪对于控制性激情的雌激素来说起着“仓储”的作用。一旦脂肪减少，雌激素的分泌也会大大降低，女性的性欲就首当其冲受到影响。男性的性欲也受雌激素影响，所以脂肪对性生活质量非常重要，为了“骨感”而不科学锻炼实在得不偿失。

锻炼能助性，只要不过度。对中年人来说，女性更适合游泳、骑自行车、练瑜伽、慢跑。这些项目对臀部和腹部肌肉的锻炼效果明显，对灵敏性的提高很有帮助，让协调能力更强，提高女性性能力。男性则适合滑冰、俯卧撑、哑铃、单双杠等扭腰伸展的运动。这些锻炼能提高男性肺活量，锻炼敏捷性和协调性，让全身肌肉得到锻炼，有助于“战斗力”。要强调的是，运动要根据自己的能力和爱好来，做自己喜欢的，这样才能持久地练下去。强度也要把控好，适合的强度为：今天做了运动，明天不觉得疲乏，还能运动。如果练完就要休息好几天，那必须调整运动量。