美瞳戴上后眼睛就会立马显得更大更圆了，且无需手术，再加上美瞳价格低廉，所以深受爱美人士的推崇。但是，美瞳镜片的质量良莠不齐，网购的质量更没有保障。

美瞳本身是有颜色的隐形眼镜，抛开其本身质量问题不提，单单颜色这个问题就够令人担忧了。如果美瞳固色有问题，带入眼内后就容易掉色。这种劣质、性质不稳定的颜料对眼睛所造成的损害不可预测，所以掌握一些基本的鉴别方法是必不可少的。

质量最差的美瞳，拿湿的棉签蹭一蹭就会有掉色的情况。进一步的检测是用人工泪液浸泡一个白天，然后再用棉花擦拭看有无掉色。因为人工泪液的成分是根据人的泪水成分而配制的，将美瞳浸泡在其中，就如同放在眼内。如果在人工泪液中有掉色的情况，就不要再戴入眼内。更进一步可以用卸妆油浸泡美瞳一整天，如果发现有掉色的情况，也必须停止佩戴。卸妆油属于有机溶剂，对性质不稳定的染色材料有溶解的作用。

最后提醒消费者，需通过正规渠道购买美瞳，勿贪便宜，才能更好保护自己的眼睛。