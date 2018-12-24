孩子鼻腔有干痂 喷点生理性海水

4岁的小海最近经常抠鼻子，导致鼻子出血，妈妈带他到河南省儿童医院耳鼻喉科检查，副主任医师王素芳建议给孩子喷生理性海水。

王素芳告诉记者，冬季天气干燥、气温低，孩子可能会出现鼻塞、鼻腔内有干痂、流浓涕等症状。当孩子出现鼻腔不适或喜欢抠鼻子的情况时，家长可以用鼻腔喷雾给孩子喷一下，有利于鼻腔内的脏物排出，使得鼻子呼吸更加通畅。

王素芳讲道，市场上用来清洗鼻腔的医疗器械有很多种，冲洗式的洗鼻壶较适用于成年人，喷鼻剂更适合孩子。喷鼻剂是水雾状的，舒适度较高，孩子不容易产生抵触情绪。

洗鼻壶的成分是生理性盐水，喷鼻剂的成分是生理性海水，前者需要调配盐水比例，后者是成品，使用更方便，无需担忧盐和水的比例。

清洗鼻腔的益处有三点：一能保持鼻腔湿润，避免鼻腔黏膜受损；二能使鼻腔内过多的分泌物和过敏原排出去；三能促进鼻黏膜内纤毛的摆动，加速黏液和炎性物质的清除，以减轻黏膜水肿。

（摘自《大河健康报》）