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北京协和医院：以人民为中心，一切为了患者

2018年12月23日17:37 来源：人民网-人民健康网

2018年12月21日上午，北京协和医院“以人民为中心，一切为了患者”主题活动暨百年协和倒计时1000天启动仪式在协和学术会堂举行。

北京协和医院院长赵玉沛在活动上指出，“医院的核心使命是治病救人，医院好不好，病人说了算，这才是评价医院的金标准。”“医院提倡的加强科研是以临床为基础，做出真正有价值的科研成果并推动临床问题的解决。”“不拼规模拼能力，不拼数量拼质量，看别人看不了的病，出别人出不了的成果，这才是协和各学科的发展道路。”

赵玉沛提出推进医院“六大体系建设”，即医疗服务体系、人才培养体系、科技创新体系、精细管理体系、开放协作体系和党建文化体系。

北京协和医院党委书记姜玉新对今年医院党委组织开展的“做合格协和人”主题活动进行了总结。贯穿全年的“做合格协和人”主题讨论，引发了全院职工对新时代如何做合格协和人的深刻反思与积极建言。50余场主题讨论，4177份心得体会和219篇征文，凝聚起全院职工改革发展的强大共识。主题活动使全院职工共建危机共识、改革共识与创新共识“三大共识”，以及坚持党建引领、坚持调查研究、坚持反思自省的“三大经验”。

会上，“让看病更便捷”的视频短片展示了门诊服务改革成效，推行身份证就医，倡导一次挂号多次预约，研发自助机和APP新功能，恢复社会工作部，严厉打击号贩子，一系列举措让患者看病更便捷。

“到人民中去”讲述了医疗人才“组团式”援藏创新医联体强联合模式，以问题为导向，通过顶层设计、精确目标，详细规划、精准援藏，探索人才培养新模式，使西藏自治区人民医院的学科水平和辐射能力稳步提升。

“给患者以温度”以多人讲述的方式，通过几组护患之间的感人故事，展现了护理人用精准的技术和真诚的关爱，温暖着每一个无助的生命，生动诠释了协和护理人如何在平凡的岗位上救死扶伤，守护生命。

(责编：韩雅菘、权娟)


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