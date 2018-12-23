吃火锅 辨体质选锅底 尿酸高自觉远离高嘌呤食物

火锅是冬季的标配，很多人喜欢吃火锅，一来热热闹闹，亲友聚在一起很有气氛；二来热气腾腾，可驱走一身的寒气。

很多火锅店都会推出多种锅底汤料供大家选择，不少街坊在家自制火锅也会放些药材。但到底该怎么样选锅底呢？广医二院番禺院区中医科主治医师郑艳华结合不同体质的人群支招如下——

1. 温补阳气锅底

特别适合怕冷、手脚冰凉，疲倦乏力，容易感冒的人群；可用黄芪或党参、淮山、枸杞子、红枣加清水或配合鸡肉来做锅底。

2. 补血养阴锅底

特别适合面色黄、嘴唇偏白、精神不振、易疲劳、头晕的人群；可用淮山、玉竹、沙参、当归或川芎、枸杞子加清水或配合甲鱼、龟作为锅底。

3. 祛除痰湿锅底

特别适合头面容易出油、体胖、舌苔厚腻的人群；可用五指毛桃、薏米、白扁豆、赤小豆，淮山加清水或配合老鸭或水鸭作为锅底。

4. 健运脾胃锅底

特别适合容易胃痛、少食生果即腹痛腹胀的人群；可用粥作为汤底加上少量胡椒、生姜，配合鱼肉来打火锅。

在食材选择方面，动物内脏和各类海鲜是很多人的“心头好”。但总有人在吃完火锅后痛风发作。

郑艳华提醒，在常见的火锅食材中，海鲜和动物内脏属于嘌呤含量较高的食物，如毛肚、鹅肠、鸭血、牛脊髓以及海贝、海蟹、凤尾鱼、沙丁鱼、鱼籽等均是典型高嘌呤食物，平时尿酸高的人切忌多吃。

而嘌呤含量最低的是生菜、油麦菜、卷心菜等叶子菜，另外土豆、西红柿、蛋类食物嘌呤含量也很低，适合平时尿酸高的人群食用。尿酸高、想防痛风的人，除了尽量选择低嘌呤的食材，还应选择接近清水的清汤锅底，不喝火锅汤。

另外，建议大家吃完火锅之后几餐的饮食清淡一些，多吃粗粮、豆类、蔬菜。如果出现口苦、咽痛、便秘、长痘等，可以喝些金银花茶、菊花茶、绿茶等。

郑艳华还特别提醒，打火锅时要注意别吃得太快太急。一般来说，口腔、食道黏膜一般只能耐受50℃~60℃，但刚从火锅里捞出来的食物，往往温度过高。如果同时配上辛辣的锅底或调料，不但容易被食物烫伤口腔、食道以及胃黏膜，还容易引起口腔溃疡、咽喉疼痛。从沸腾的锅里夹出的食物，最好先放在小碟里凉一凉再吃。平时易口舌生疮的人还应该少吃辛辣的火锅，以免诱病或加重症状。（记者翁淑贤 通讯员许咏怡）