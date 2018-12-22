血糖降不下来？你可能犯了这几个错误

作者简介：



刘龙诞，郑州市第三人民医院内分泌科主任

擅 长：糖尿病及其并发症、肾上腺疾病、甲状腺炎、席恩综合征、泌乳素瘤、甲亢、甲低、甲状腺结节等

一些糖尿病患者在按时服用药物情况下，血糖依旧得不到下降，多数情况可能是以下五个原因。

饮食控制不当

如果糖友有按时服用药物，但是没有严格的控制好饮食，就会让血糖一直处于上升的状态。

控制饮食并不只是不能吃糖分高的食物，在日常还要避免高脂肪高热量的食物摄入，只有每天计算好自己摄入的总热量，并且严格控制在这个范围内，才能够配合药物治疗，控制血糖。

运动量不足

运动可以帮助消耗患者身体内多余的热量糖分，起到降血糖的作用。如果患者在平时没有坚持运动，就容易让脂肪和热量堆积在身体内，容易让糖友的血糖一直持续上升。

情绪影响

情绪和糖尿病有着密切的关系，当糖尿病患者的情绪多变的时候，会容易让身体的升糖激素如糖皮质激素，儿茶酚胺类激素等分泌增加，这样就会导致血糖出现上升。

应激状态导致

当糖尿病患者出现发热，或者一些严重感染以及外伤等疾病时，或者是女糖友处于怀孕期间或是月经期间，也会让身体升糖激素分泌增加，而让血糖不能下降。

用药不当

有些糖尿病患者为了让自己的血糖快速下降，在使用药物时会自己增加药量，而当使用的药量过多的时候，就会让血糖降得比较快，容易导致交感神经处于兴奋状态，让身体内的生长激素分泌增加，从而让血糖出现反跳，如果在这个时候继续使用过量的降糖药就会让血糖持续升高。