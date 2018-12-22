受访专家：国际绝经学会执行委员会委员，北京妇产医院内分泌科主任 阮祥燕

女性自然绝经年龄因人而异，与生活方式、营养、个人健康状况等因素有关。据统计，我国女性自然绝经年龄平均在49岁左右。一些新研究显示，我国40岁左右女性提前进入“早更”状态，甚至提前闭经或绝经。

女性绝经年龄提前了

月经，一个相伴女性大半生的生理现象，它不仅是女性生育能力的标志，更是身体健康的信号。按正常生理规律，25~35岁是卵巢功能的巅峰时期，过了35岁，卵巢功能就开始走下坡路了。在这个过程中，有些人“下坡”速度快了些。

自然绝经指卵巢功能衰退、月经永久性停止来潮。临床认为，连续12 月无月经来潮为绝经。不同时期、不同国家及不同地域的女性自然绝经年龄差异较大，欧洲女性绝经年龄为 54岁，美国为51.3岁，东南亚7个国家与地区为51.09岁，中国女性平均自然绝经年龄是49岁。有研究指出，北京地区女性平均自然绝经年龄是48.41岁，且近20年来自然绝经年龄提前2.02岁。上海华东疗养院妇科对年龄40~65岁的职业女性进行调查发现，40~54岁组平均自然绝经年龄和平均行经年限都比55~65岁组提前3.28岁。

国际绝经学会执行委员会委员阮祥燕表示，绝经年龄存在个体差异，一部分人可能45岁之前就绝经了，称为“早绝经”，还有部分女性40岁之前就绝经了，医学上称为“早发性卵巢功能不全”，也就是卵巢早衰。

我国卵巢早衰的女性数量究竟有多少？目前缺乏全国性的人群数据。作为全世界接诊量最大的妇科内分泌门诊，首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕粗略统计，卵巢早衰在育龄女性中占比至少1%，实际上，临床发生率远高于这个水平。“英国皇家医院统计她们的卵巢早衰发生率是7%，而我在门诊中曾做过一天的随机抽样调查，早发性卵巢功能不全发生率约20.1%。妇产科来讲，卵巢早衰是比癌症还严重的问题，这种打击对女性是毁灭性的。”阮祥燕说，绝经后，骨质疏松症、肥胖症、心血管疾病、癌症等风险都会增加，所以延缓绝经时间对女性健康有重大意义。

不良生活方式影响大

提早进入绝经期，会让女人“容颜未老花已残”。研究认为，影响自然绝经年龄的因素包括遗传、医源因素、初潮年龄、产次、吸烟、饮食、体重等。阮祥燕表示，目前比较明确的是医源性原因，占到26%，约4%归因为遗传，大约56%的患者病因不明。

遗传因素。以往研究证实，遗传对绝经年龄起到决定作用。研究表明，女儿的绝经年龄和母亲绝经年龄显著相关，母亲绝经年龄较晚，女儿的绝经年龄也相对较晚，遗传因素可解释49%~97%绝经年龄变异。

医源性因素。医学技术疗法会对卵巢带来损害，比如癌症。阮祥燕介绍，门诊中有12岁的小女孩就绝经了，因为患者之前得过白血病，进行过骨髓移植，因此第二性征完全没有了，乳房没有发育，卵巢功能衰退，激素水平都是绝经水平，这就是大剂量放化疗导致的。

初潮早晚。山东大学2014年曾对济南市女性自然绝经年龄调查发现，初潮年龄越晚，绝经年龄可能相对较晚。相反，初潮年龄小于11岁者会成为明显早绝经的危险因素之一。

孕产次数多。绝经年龄与孕产次相关，孕产次越多，绝经年龄越晚。女人一生体内有只有400~500颗能发育成熟和排出的卵细胞，以每年来12次例假计算，大约需要30多年。假设13岁初潮，大约48岁就要进入更年期。但女人一旦怀孕，孕期将不再排卵，可能导致绝经延迟。哺乳也会让排卵受到抑制，产后较少哺乳的，可能与过早绝经有关系。

生活方式因素。一项前瞻性研究显示，水果、蛋白质摄入量较高的女性，自然绝经年龄较晚。此外，经常吸烟的女性自然绝经年龄会提前1~2岁，可能是烟草中的多环芳烃类对女性卵巢滤泡有毒害作用。吉林大学公共卫生学院2012年调查发现，青春期和成年期有体育锻炼习惯的女性自然绝经年龄较晚，经常熬夜、从事复杂脑力劳动会加速女性衰老，卵巢功能退化，过早绝经。

此外，焦虑、抑郁等不良心理状况也会导致早绝经，不同地区、不同经济文化水平下的女性绝经年龄也会受影响。浙江曾对农村女性调查发现，相比文盲及小学文化水平的妇女，具有高中文化水平的妇女绝经年龄要晚。2016年甘肃省调查发现，该省女性绝经年龄比江苏、上海、吉林、广东等地的女性要早。

护好卵巢，才能推迟绝经

40岁以前绝经，医学上称为“早绝经”，55岁以后绝经，称为“晚绝经”。阮祥燕说，过早绝经女性，由于性激素水平过早降低，更容易患的“更年期综合征”，出现精神和心理状态不稳定，影响家庭生活质量。更重要的是，过早绝经的女性，有高血脂、高血压等倾向，容易患心血管及脑血管疾病，绝经早会导致身体衰老的速度进一步提高。女人如果40岁以前便绝经，其寿命将大打折扣。

应及时采取治疗与管理，预防早绝经带来的负面健康影响。阮祥燕说，对于那些因为放化疗导致的卵巢早衰，我们正在通过卵巢组织冻存帮助她们解决问题，即在放化疗前保存一部分健康的卵巢组织，冷冻起来，待治疗结束后移植回去，这样既能够保障把癌细胞杀灭，又能够保护卵细胞不受侵害，保存生育能力。对于那些不明原因的卵巢早衰患者，建议采用正规激素替代治疗，维持月经和生理功能，激活可能残存的一些卵细胞。尚有生育需求的女性，还可考虑卵子捐献和试管婴儿。

阮祥燕说，保护卵巢更多的是要做好生活方式干预。平时作息要规律，尽量不要熬夜，提高自我保健意识；注意健康饮食，经期不要吃生冷寒凉食物，做好保暖；适量运动，不要久坐；定期体检，一旦连续两个月出现月经量少或无经，必须及时到医院就诊。想要推迟绝经期的女性，可通过围绝经期预防，采用激素补充疗法，平稳度过绝经期。这里的“激素”是安全的人体雌激素和孕激素，待医院全面检查后，查看是否有激素治疗的禁忌症，再采取治疗，这样既能预防慢性疾病的发生，又能提高生活质量。

最后，阮祥燕提醒，目前，市场上关于女性生殖保健的服务宣传很多，女性必须要擦亮眼睛，很多所谓的“卵巢按摩”“经期保健”等都有夸大宣传的嫌疑。即便是手法按摩，也只是起到促进局部血液循环的作用，想要达到延缓衰老、保护卵巢的作用，效果微乎其微。▲