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皮肤干，喝莲藕怀山长生汤

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟

2018年12月21日14:40 来源：人民网-生命时报

冬天，很多人深受皮肤干燥的困扰。在此推荐一款药膳，可补益气血、润肤养颜，此汤性味平和、味道鲜美、材料易得，适合一般人群秋冬保健常服。

具体为：取莲藕1000克、鲜怀山药250克、花生仁100克、猪蹄2只（约750克）；先将莲藕洗干净，去皮、节，切厚块；铁棍山药洗净，去皮切小段；猪蹄洗净，斩大块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净；连同洗净的花生仁一齐置于砂锅内，加入清水3升、白酒少许，大火煮沸后改用小火熬2小时，调味即可。

本汤中，煮熟的莲藕性味甘温，善于健脾开胃、益血补心；怀山药性味甘平，长于补脾养胃、生津益肺、补肾涩精；花生仁性味甘平，能健脾养胃、润肺化痰，素有“长生果”美称，正如《本经逢原》所言：“长生果，能健脾胃，饮食难消者宜之”；猪蹄性味甘咸平，擅长补气血、润肌肤、通乳汁。诸物合用，有良好的健脾开胃、补益气血、补肾涩精、润肤养颜等作用，也可用于脾胃虚弱、食少不消化、气血不足、倦怠乏力、头晕目眩、心悸失眠、肾虚遗精、腰膝酸软、产后乳少等的辅助治疗。

(责编：李轶群、杨迪)


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