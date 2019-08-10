荷莲一身宝 秋藕最能补养脾胃

进入秋季以后空气变得越来越干燥,此时应选择养阴清热、润燥止渴、清心安神的食物。俗语有云：“荷莲一身宝，秋藕最补人”。秋藕中含有大量的淀粉、膳食纤维、蛋白质和各种维生素及矿物质。对于幼儿、老年人及体虚久病的人来说，藕更是补养脾胃的好食材。

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任医师唐梁说，莲藕生、熟皆可食，药食皆宜。在块茎类食物中，莲藕含铁量较高，所以对缺铁性贫血的患者颇为适宜。用藕辅以其他食材煲汤补血就是这个道理。另外，莲藕的含糖量不算很高，又含有较高的维生素C和膳食纤维，对于肝病、便秘、糖尿病等有虚弱之症的人都十分有益。用其制成的藕粉，还能消食止泻、开胃清热、滋补养身，是老人、儿童、体弱多病者上好的流质食品和滋补佳珍。

莲藕生食，能清热润肺凉血

在秋季时节，天气干燥，很多人会觉得咽干、皮肤干燥或者便秘。这时如将鲜藕压榨取汁饮用，便可缓解这些问题。古人常以鲜藕汁、鲜梨汁、鲜荸荠汁、甘蔗汁等混合，用于治疗热病口渴伤阴，焦躁难解之症。支气管炎、咳嗽不止时，可饮用藕汁。唐梁说，藕皮也有药效，因此不必削去，将藕洗净取汁即可。藕汁对慢性咽炎咽干咽痒、痰少而带血丝及声音嘶哑，亦有良好效果。

高热且口渴严重，为热盛伤津，此时饮用鲜藕汁，既能退烧，又解除口渴。若加入梨汁，效果更佳。

这里要提醒的是，鲜藕生性偏凉，生吃凉拌较难消化，有碍脾胃，所以脾虚胃寒者、易腹泻者，不宜生食。

莲藕熟吃，可健脾开胃

老年人多脾胃虚弱，常吃藕，可以调中开胃、益血补髓、安神健脑。将莲藕熬粥食用，也益于消化吸收。此外，藕中含有丰富的维生素K，有清肺止血的功效，肺结核患者食用也很好。

挑选莲藕，你得看外表

藕分为红花藕、白花藕和麻花藕三种。红花藕，藕形瘦长，外皮褐黄色、粗糙，含淀粉多，水分少，糯而不脆嫩，宜煲汤或蒸。

白花藕肥大，外表细嫩光滑，呈银白色，肉质脆嫩多汁，甜味浓郁，用于生食、凉拌、榨汁、炒者口感更佳。

麻花藕呈粉红色，外表粗糙，含淀粉多，宜煲汤或蒸煮炖。烹饪藕时不要用铁锅，否则藕会变成黑色。（记者 张华 通讯员 陈瑶璇）

推荐食疗

1、凉拌藕

材料：藕250克、白糖30克或麻油、盐适量。

做法：藕洗净，切去两端藕节，切片，沸水快速焯过。起锅，喜甜者放白糖；喜咸者放麻油、盐。

功效：清热生津止渴。适用于慢支炎干咳、热病后期津伤。

2、莲藕老鸭汤

材料：藕300克，鸭肉250克，精盐3克，沙参20g，姜片10克，葱段10克，百合15g适量。

做法：藕洗净，刮去外皮，以刀面拍碎，再用刀背将藕捶成块状；鸭肉切成块，水焯。沙参、百合水泡，换水两遍；将藕、鸭肉、葱、姜、沙参、百合放到砂锅中加水适量开始煲，肉熟汤成，起锅放盐。

功效：清香开胃，滋阴润肺。对于气阴两虚的病人，如慢性咽炎、老慢支干咳少痰、糖尿病口干喜饮、熬夜一族都适合。