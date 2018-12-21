国医大师李佃贵教授年近古稀，却精神矍铄，鹤发童颜，每周工作5天以上，年门诊量万余人，许多年轻人都感叹身体不如李教授。李佃贵教授将自己的养生诀窍归纳为10句话。

一把梳子。早晚洗漱各梳头100次，刺激大脑，促进血液循环，增强脑细胞代谢。

二次运动。遵循“热身—运动—整理”原则，每天锻炼两次，尽量避开空气质量差的时间。

三杯开水。晚上临睡前、起夜、晨起后都喝半杯凉白开，以稀释血液，防止心脑血管意外。

四季相应。四时气象的特点为春温、夏热、秋燥、冬寒，衣食住行要符合春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律。

五穴按摩。早晚各按摩百会穴（头顶正中线与两耳尖连线的交点处）、涌泉穴（脚掌中线前1/3处）、足三里穴（外膝眼向下四横指处）、天枢穴（肚脐旁2寸处）、三阴交穴（小腿内侧，足内踝尖上四横指、胫骨后方凹陷处）100次。

六里步行。快速步行是最好的运动，每天坚持步行6里（3000米），可强身健体。

七天洗澡。洗澡间隔时间不宜过长，7天为宜。洗澡也不应过于频繁，否则会带走过多体表的皮脂膜，失去第一层保护。

八时睡眠。每天保证8小时睡眠，以恢复体力。过短，不利于恢复精神和体力；过长，会使大脑混沌。

九成饭饱。每餐九分饱，健康活到老。

十分笑容。每天笑15分钟，等于运动45分分钟。（特约记者 徐伟超）