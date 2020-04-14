全民健康素养提质升级工程正式启动

2020年4月11日上午，由中国人生科学学会生命科学委员会主办，天津和治友德制药有限公司协办的“全民健康素养提质升级工程”正式启动，受疫情影响，本次启动仪式全程采用线上直播方式。中国人生科学学会生命科学委员会理事长韩金明、中国商业经济学会健康产业委员会理事长鲜胜在启动仪式上致辞。

中国人生科学学会生命科学委员会理事长韩金明致辞

“全民健康素养提质升级工程”大型公益活动，倡导提升公众健康素养的公益理念，将聚焦公众健康素养提升问题，从促进生命科学研究与发展、推广健康生活方式、普及健康知识、提高健康素养水平等维度，策划开展系列公益活动，采取线上线下结合的方式，陆续在全国推广落地。

中国商业经济学会健康产业委员会理事长鲜胜致辞

国医大师、全国首届中医药高校教学名师李佃贵，原卫生部副部长、中国医师协会名誉会长殷大奎，中国营养学会理事、食品科学博士范志红，就预防与保健等全民健康素养科普内容做线上讲话。

国医大师李佃贵讲话

原卫生部副部长殷大奎讲话

食品科学博士范志红讲话

虽然我国公众科学素养水平快速提高，但也存在短板，在不同人群中还存在不平衡现象，公众对卫生健康重要性认识不足，科学健康知识和疾病防控知识普及力度不够，专业性社会组织未发挥应有的关键作用，公众对提升健康素养参与度略显不足。数据显示，我国居民健康素养平均值为14.18%，距离“健康中国行动”中30%的目标仍有很大差距，需要进一步厚植求真务实、善辨真伪的科普土壤。

“全民健康素养提质升级工程”将通过政府主管机构、专业协会、专家学者、优秀企业、社会公众的共同参与，形成“提升全民健康素养，推广健康生活方式”的合力，共同携手助力全民健康。