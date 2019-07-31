首届中医药传承创新大会在京召开

“首届中医药传承创新大会”暨中国中医药研究促进会中医药传承发展工作委员会成立大会会议现场

为了推进中医药事业的传承与发展，为健康中国贡献力量，7月27日，“首届中医药传承创新大会”暨中国中医药研究促进会中医药传承发展工作委员会成立大会在北京召开。国医大师李佃贵担任中国中医药研究促进会中医药传承发展工作委员会名誉主委；中国工程院院士俞梦孙、中国工程院院士郭应禄、国医大师金世元、国医大师唐祖宣、国医大师李佃贵、孙贵芝、吴大真、周超凡、高泉、浦济生、苏庆民、樊越等12人任专家顾问；北京医院郑志坚担任主任委员；张向群、方继良、杨建宇、黄玲、杨惠民、肖和印、谢淑芸、谢连娣、吴树高、杨克新、雷燕、李继来、邱石等40位中医专家担任副主任委员；中国家庭报事业发展部主任张杨担任秘书长。

中国中医药研究促进会高泉书记向中医药传承发展工作委员会郑志坚主委授牌

成立大会上，中国中医药研究促进会会长张大宁通过视频发来贺电。他说，中医药学作为中华传统文化宝库当中的重要组成部分，需要传承，又需要发展。传承的意思是传和承两个方面，这次传承工作委员会成立和传承创新大会实际上就是凝聚团结全国各个方面的人才精英，把传承发展中医药事业推向新的高峰和平台。我衷心希望传承发展委员会的全体成员，团结全国的中医药同道和有志于传承发展中医药事业的各位专家同仁，团结凝聚，为发展中医药学做出贡献。”

《大国中医》专题纪录片启动

会上同步宣布《大国中医》专题纪录片、“名医走基层”公益活动正式启动。据介绍，《大国中医》以古今中医为题材，分为人物纪实篇、中医传承篇、中药科普篇三个版块，多元化、多角度展示中华医者魅力，传承中医精神，弘扬中医文化，打造让观众喜欢的中国风中医故事，摄制完成后，将在光明网等多家媒体播出。

中医药传承发展工作委员会“名医走基层”公益活动授旗

“名医走基层”公益活动将先进的诊疗技术带到基层，实现优势医疗资源的合理配备和共享，更好地造福百姓，为推进健康中国建设、全面建成小康社会做出贡献。

中联筑城基础设施投资有限公司分别与鄂尔多斯市空港招商投资有限公司和怀柔区桥梓镇一渡河村就建设中医药传承发展健康示范村签约现场图片

中国中医药研究促进会党支部书记、副会长高泉，国家中医药管理局机关党委常务副书记张为佳，国家中药医管理局国际合作司副司长吴振斗，北京市中医药管理局医政处王欣处长等出席开幕式并发表致辞。中国工程院院士俞梦孙做主旨报告，中国工程院院士郭应禄、国医大师唐祖宣、李佃贵在分论坛做学术报告，国家中医药管理局中医师资格认证中心主任陈伟做政策解读。