头大和头小智商差距2%

长期以来，科学界对于头部大小与智商高低之间的关联问题一直争论不休。美国《心理科学》杂志刊登美国和荷兰科学家合作完成的一项最新研究给出了答案——头大和头小的人几乎是一样的智商。

美国宾夕法尼亚大学副教授吉迪恩·纳维博士和荷兰阿姆斯特丹自由大学研究员菲利普·科林格通过大脑核磁共振成像获取了1.4万名参试者的大脑体积信息。研究人员还收集了参试者认知能力测试结果，并全面统计了参试者的性别、年龄、身高、社会经济地位和人口结构等相关因素。对比分析结果发现，大脑较大的人在认知测试中获得的成绩略高于大脑较小的人，两者在智商方面的差距仅为2%。此外，大脑体积对受教育程度的影响并不大，即使表面积增加100平方厘米，也只能使人们平均受教育年限增加不到5个月。

纳维博士表示，新研究结论有助于更好地理解认知健康的个性差异——大脑体积（脑容量）与认知能力确实存在着微小的正相关关系。不过，努力学习、勤能补拙比这种天生的“大头优势”更加重要，毕竟影响认知能力的其他因素占比高达98%。▲ （金 也）