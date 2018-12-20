《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》第2版在京发布

12月19日，《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》(以下简称指南)第2版在京发布。

指南发布会现场

指南总主编、北京大学第一医院心内科主任霍勇表示，指南第2版体现了三个重点：重在疾病：无论在城市还是农村，冠心病的死亡率均增长很快，患者数量多，病情严重。重在体系：该指南是一种“体系化”的阐述，在第一时间解决了“体系”问题，推动了如何解决院前溶栓和基层医院溶栓问题。重在意义：该指南发行量客可观，除了指南本身，这还是一项政府工程，能够简明扼要地指导临床医生合理用药。本指南第2版全面体现了科学、权威、规范、简洁、实用的原则，符合中国国情、满足基层医生需求，期待新版指南再创新高，为实现心血管病死亡率下降拐点的早日到来而努力。

北京大学第一医院心内科主任霍勇致辞

国家卫生计生委合理用药专家委员会办公室主任兼中国药师协会会长张耀华在致辞中表示，指南系列丛书凝聚了200多位专家的智慧和心血，历时近2年时间，获得了非常好的社会反响。为顺应形势需要，指南第2版的修订工作也陆续展开，并计划于2019年3月集齐出版。作为系列指南之一，本指南第1版成绩骄人，经过近1年的紧张工作，专家们精益求精、反复斟酌，圆满完成了修订任务。张耀华表示，未来将加大力度开展指南宣贯工作，使更多的基层医务工作者和患者受益。也相信通过指南的发布、宣传和贯彻，切实指导基层医务工作者合理使用溶栓药物，提高医生合理用药的能力和水平。

中国药师协会会长张耀华致辞

指南主编、河北医科大学第二医院傅向华介绍了第2版指南的特点，更新了流行病学资料；补充循证医学证据和中国数据；补充和细化推荐药物；增加核心治疗药物的药理作用介绍；结合基层胸痛中心认证标准和建设现状。傅向华在会上还呼吁大家行动起来，打一场心肌梗死就救治全民保卫战，争取心肌梗死最大的救治效果。（李轶群）