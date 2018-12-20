是什么导致了甲状腺出现结节？

视频回放：别让甲状腺结节成为你的心结

现如今，许多人到医院体检时，发现患有甲状腺结节。对此，许多人都难以理解，明明身体很健康，为何会出现甲状腺结节呢？是什么原因导致了甲状腺出现结节呢？

甲状腺结节的检出率与检测方法有关，一般到医院体检时，医生通过触摸颈部，会有3%-7%检出率；使用B超对甲状腺进行检查的话，检出率为20%-76%，所以检查出甲状腺结节是一个很常见的情况。

是什么原因导致甲状腺结节如此常见呢？

1.接触射线

射线的接触是导致甲状腺结节、甲状腺癌发生的明显因素，尤其在儿童期，接受到累计的射线10-1000rad，甲状腺癌的发生率会明显增加。关于诊断性X线如胸部X光、牙科X光、计算机断层扫描（CT）、心肌灌注扫描、正电子发射断层扫描等检查辐射对甲状腺造成的长期影响受到人们的关注。CT所致儿童甲状腺剂量与癌症风险明显增加，但随其年龄的增加而逐渐减小。尚无明确证据显示成年人的辐射暴露增加罹患甲状腺癌的风险。呼吁大家在检查身体时要有保护甲状腺免受医疗辐射的意识，主动穿戴防护围脖。

2.自身免疫性疾病

患有慢性淋巴细胞性甲状腺炎时候，甲状腺结节的发生率也比一般人群要明显增高。

3.遗传因素

家族性髓样癌有遗传性，仅有约7%的甲状腺乳头状癌患者可能有家族遗传倾向，目前并没有证据表明其它甲状腺癌有遗传性。

4.碘的摄入量

碘摄入太少，比如缺碘会引起甲状腺肿大，但是碘摄入过多也会引起甲状腺疾病，从而导致甲状腺炎症、甲状腺结节的发生，所以碘摄入过多或过少都不好，适量补充最重要。

5.日常饮食原因

许多疾病都与饮食相关，而甲状腺结节也不例外，比如大量进食白菜、萝卜、红薯这些富含硫氰酸盐的蔬菜，会增加结节的发生。另外服用含有黄酮类物质的中草药，或者是长期食用海藻，这也可能是导致甲状腺结节发生的因素之一。

6.其他原因

肥胖会使甲状腺结节的发生率有所增加；还有女性激素的一些问题，也会导致甲状腺结节的增加，有些女性在体检的时候经常会发现同时患有甲状腺结节、乳腺结节和子宫肌瘤等疾病，这主要和女性激素有关系。

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专家简介：武晓泓，江苏省人民医院内分泌科主任医师、教授、博士生导师；中华医学会糖尿病学分会青年委员、中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会委员、中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会委员、中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专委会副主任委员、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病分会委员等；

擅长：甲状腺结节临床评估（包括超声鉴别、细胞病理及分子诊断）及良性病变的非手术治疗、难治性甲亢和甲减、内分泌肿瘤（包括垂体疾病、甲状旁腺及肾上腺等）的临床诊治、糖尿病筛查（包括单基因突变型糖尿病的诊断）、胰岛功能评估、并发症及合并症的防治等。

出诊时间：周二下午，周五上午。