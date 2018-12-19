迈瑞医疗AED自动体外除颤仪捐赠仪式在京举行

捐赠仪式现场

人民网北京12月19日电 今日，“医心一意 健康中国”迈瑞医疗AED自动体外除颤仪捐赠仪式在人民日报新媒体大厦一号演播厅举行。作为人民网的战略合作伙伴，迈瑞医疗向人民网捐赠了10台AED（自动体外除颤仪）设备。仪式上，北京市红十字会的专家现场演示AED的使用方法，宣讲健康保障理念，传播普及急救知识。

心脏急救中最严重的情况是心脏骤停，即心脏射血功能突然终止，导致重要器官严重缺血、缺氧，如果不及时干预，将导致生命终止。这种出乎意料的突然死亡，医学上又称“猝死”。对于心脏骤停的患者，如果在3分钟内进行心肺复苏，可能有半数会被救活，这被称作“黄金3分钟”。超过这一时间，每延迟1分钟，抢救的成功率就会下降7%-10%。

目前，心肺复苏与AED的早期有效配合使用，是抢救心脏骤停患者最有效的抢救手段。作为专为现场急救设计的急救设备，迈瑞医疗自主研发的中国第一款具有完全自主知识产权的AED，因其便于携带、易于操作，即使非专业人员，也可使用AED抢救心源性猝死患者，在抢救的“黄金3分钟”内完成施救。如今，AED正在被广泛应用于国内外的机场、高铁、高校、体育场馆等公共场所。

迈瑞医疗董事长李西廷致辞

迈瑞医疗董事长李西廷在致辞中表示，在我国，心脏骤停患者抢救的成功率还不足1%，换句话说，一旦患者在家中或者公共场所发生心脏骤停的情况，能化险为夷，都是非常幸运的。而AED就是增加这份信任的筹码。

李西廷指出，迈瑞医疗向人民网捐赠AED设备，首先是希望发挥健康医疗设备的保障作用，为人民网、人民健康的员工提供健康保障；其次，希望通过人民网、人民健康权威强大的传播力，向社会宣传AED设备的重要性，向全民普及心脏急救的知识；更重要的是以AED急救为圆点，倡导社会互助、互信、医护和谐，倡导实现今天活动的主题“医心一意 健康中国”。

“过去在一些发达国家，常见到机场、车站、公园都有一个装置，上面画着心脏的图案，标着‘AED’三个字母。当时很少有人知道这是干什么用的。现在越来越多的人了解到，这是心脏病患者的救命神器。”人民网总裁叶蓁蓁在致辞中表示，建设健康中国，离不开医疗、医生、医药，离不开科技的引领和支撑，也离不开实业和产品。迈瑞医疗用自己的拼搏书写了民族医疗企业的奋斗篇章，人民网愿与包括迈瑞医疗在内的社会各界力量携手，在提升急救意识，保障生命健康；传播品牌价值，倡导互助风尚；深化伙伴关系，共建健康城市；实施国际化战略，助力品牌“走出去”等方面，为建设“健康中国”互相支持、发挥作用。

北京红十字会党组书记、常务副会长李宝峰介绍，未来，国内的老百姓会越来越多地认知到AED。红十字自身也会在怎么使用AED、怎么进行院前急救这一块加大力量，把相关的培训工作做好，为实现健康中国建设的伟大任务，贡献出自己的力量。

北京市红十字会应急救护工作指导中心主任金辉介绍急救知识

在捐赠环节，李西廷董事长代表迈瑞医疗向人民网总裁叶蓁蓁移交了10台AED设备。随后，北京市红十字会应急救护工作指导中心主任金辉现场演示了AED的使用方法，并介绍相关急救知识。

据悉，此前，迈瑞医疗已通过公司和个人向各级政府、红十字会、学校、景区、机场、火车站等机构和场所进行了广泛的AED捐赠，并通过大力宣传推广急救知识与培训，致力于提高全民的急救意识和技能。