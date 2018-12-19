有些胃肠症状预示心梗

急性心肌梗死是当今社会非创伤性致死的最大元凶。它虽是突发性急病，但之前却常常出现各种征兆，只是太多临床案例表明，某些一过性、不太明显的前兆表现被我们忽视了，比如胃肠道症状。

我曾接诊过一位68岁的女性患者，因两年内多次急性胰腺炎发作，她久病成医，只要一感觉腹痛，就会到医院要求检查血淀粉酶，看看自己是不是胰腺炎又发作了。可最近这次腹痛，却非常凶险。

与之前情况类似，她因为恶心呕吐、上腹部疼痛、伴有腹泻，前来急诊就医，要求检查血淀粉酶。但凭借经验，结合患者腹泻症状、次数以及粪便性状等，我认为此次发作既不是急性胰腺炎，也不是急性胃肠炎，而是与心脏疾病有关。急性胰腺炎通常表现为便秘，急性胃肠炎则常常有稀水样便，而这位女患者仅仅因为自己经常性便秘，突然一天排便3次，就认为是腹泻了，但她并不知道，黄软便并非腹泻该有的表现。在我的坚持和建议下，她进行了心电图检查。几分钟后，心电图显示ST段明显弓背上抬，这是典型的急性下壁心肌梗死表现。

胸骨后压榨样疼痛是急性心肌梗死的典型表现，但心梗时出现上腹部疼痛也不罕见，尤其是急性心肌梗死发病前期，胃肠道症状可以说非常常见。一些不明原因的、一过性的、明显或不太明显的胃肠道症状，如恶心不适、反酸烧心、食量减少、呕吐、上腹部疼痛、饱胀等，特别是在活动量增加时反复间断出现，常常预示急性心肌梗死即将发生。然而，这些前期症状不但容易被普通人误解，医生有时也会忽视。

近年来，急性心肌梗死呈明显上升趋势，每年新发至少60万例，死亡比例在三成以上。让人更为忧心的是，急性心肌梗死发病年龄明显提前，二三十岁的患者已不罕见，四五十岁的患者非常常见。所谓“生死胃卜”，很多时候，重视了胃肠道症状，或许就可以决定生死。