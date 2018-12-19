受访专家：清华大学附属第一医院耳鼻喉科副主任医师 陈崇学

冬季容易感冒，因此鼻塞、流鼻涕等都被认为是一件平常事。其实，引发鼻塞的原因有很多，而鼻塞久久不好，还会导致体内缺氧，甚至可能会加重病情，不可大意。

清华大学附属第一医院耳鼻喉科副主任医师陈崇学介绍，鼻塞主要是由于鼻腔内黏膜充血、水肿，下鼻甲、中鼻甲肥大、分泌物增多等使得鼻腔内固有空间变得狭窄，从而引发堵塞。导致鼻塞的情况有很多，近两年比较常见的原因就是慢性鼻炎、过敏性鼻炎，由冷空气、花粉、雾霾等外界刺激所引发，另外换季感冒也会加重症状。此外，鼻窦炎、鼻息肉以及儿童腺样体肥大，同样会引发鼻塞。

鼻炎，尤其是过敏性鼻炎发病快，通常两到三天就会出现鼻塞现象，而鼻息肉或鼻腔肿物发病较慢，鼻塞的形成是一个逐渐的过程，通常要3~6个月甚至1年，慢慢发生、加重。可以此作为一个初步判定，当然如果对病情怀有疑虑，最好还是去医院进行鼻镜、鼻窦CT检查。

千万不要觉得鼻塞是小病就不去医院。有些过敏性鼻炎患者往往发病后一个月不见好才去医院就诊，此时鼻塞可能已经导致体内缺氧、头疼失眠、烦躁、精力不集中等现象，治疗起来也需要更长的时间。所以应尽早治疗，尤其是50岁以上的老人，在发现鼻塞后更要积极就医，因为他们患鼻息肉、肿瘤几率更高。

对于就医后排除其他病因的鼻塞患者，可通过以下方法改善、缓解症状：

1.遵医嘱选择鼻滴液。正确使用鼻滴液可以起到收缩鼻黏膜、消炎的作用。但要遵医嘱选择鼻滴液，否则可能会错买收缩鼻腔黏膜较剧烈的鼻滴液，虽见效快但副作用很大、易反弹。

2.物理疗法。让鼻子吸入干净的热水蒸汽，但仅能缓解炎症性鼻炎，对过敏性鼻炎效果不大。

3.加强营养、生活规律、适当运动是增强免疫力的最佳选择。当下过敏性鼻炎发病率高与现在年轻人三餐不规律、营养不够、运动少、爱熬夜，导致身体抵抗力急剧下降有关。改变生活习惯有助于鼻塞的康复。

4.鼻腔冲洗。每天用鼻腔冲洗壶冲洗鼻腔，使鼻腔内残留的灰尘、细菌、病毒、分泌物等加重炎症的物质及时排出，会在极大程度上改善鼻腔内的环境，减轻鼻塞。(实习记者 张筱悦)