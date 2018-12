红肉吃多了 心脏病风险会增加！

近日,发表在《European Heart Journal(欧洲心脏杂志)》上的一项关于饮食干预的新研究发现,与白肉或非肉类蛋白质来源的饮食相比,以红肉作为蛋白质主要来源的饮食会显著升高循环中氧化三甲胺(TMAO)的水平。该研究还表明,长期摄入红肉会使肠道细菌产生TMAO的能力增强,并降低肾脏排出TMAO的效率。红肉既会增强TMAO的产生又会降低TMAO的排出,因此诱导体内的TMAO水平上升,而这与动脉粥样硬化和心脏病并发症相关。

TMAO是一种肠道细菌在消化过程中产生的副产物,当我们吃大量摄入红肉、牛奶、禽蛋类食物时,在肠道菌群和体内器官作用下就会产生大量TMAO。大量研究证明:TMAO和心脏病、中风等心血管疾病之间有着密切关系,。

这项研究招募了113名参与者,他们依次(随机顺序)被提供完整的膳食计划,分别以红肉、白肉和非肉类(主要是素食)作为主要蛋白质来源。这些饮食占到每日总热量摄入的25%。所有的参与者在两次饮食计划之间都进行“洗净”饮食。

经过一个月的红肉饮食过程,绝大多数参与者血液和尿液中的TMAO水平都有所升高。平均而言,与白肉或非肉类饮食相比,红肉饮食期间血液中的TMAO水平增加了大约3倍,有的参与者的TMAO水平甚至上升了10倍。尿液中的TMAO水平也出现了上升。然而,在他们停止红肉饮食后,血液和尿液中的TMAO水平在随后的一个月中下降。

该研究还取得了一项意外的发现,即参与者长期的饮食选择会通过改变肾脏排出TMAO的有效性来影响肾功能。例如,当红肉饮食减少TMAO排出时,却增加了肉碱和其他肉碱衍生代谢物的排泄效率。

Hazen博士说:“据我们所知, 这是首次有研究表明肾脏能根据个体的饮食(盐和水除外)改变排出不同化合物的效率。我们知道生活方式因素对心血管健康至关重要,这些发现建立在我们之前关于TMAO与心脏疾病联系的研究之上。它们提供了进一步的证据,说明饮食干预如何成为降低TMAO水平和降低随后心脏病风险的有效治疗策略。”

在刚发表在《Journal of Clinical Investigation(临床研究期刊)》上的另一项研究中,Hazen博士及其团队发现了一个潜在的新靶标,可以通过深入挖掘肠道微生物途径,将肉碱转化为TMAO,从而预防心血管疾病。

研究人员们发现,肉碱(富含于红肉、功能饮料及补充剂中的营养素)通过两步过程在肠道中被不同的肠道细菌转化为TMAO。研究团队发现,第一步在吃肉和吃素的人体内是相似的。但是在第二步,吃肉的人体内的TMAO形成显著增强。研究人员进一步发现,每天补充肉碱可以诱导TMAO的产生,即使对于依旧采用正常饮食的素食者来说。今年早些时候,Hazen博士发表的一项研究,显示了研究人员如何通过阻断胆碱转化为TMAO的微生物途径,设计出一种预防心脏病和凝血风险的潜在新药。

Hazen博士的团队比较了每日口服肉碱补充剂对吃肉和吃素人的影响。在初始情况下,素食者将肉碱转化为TMAO的能力受限,而吃肉的人可以快速生成TMAO。在补充了一个月的肉碱之后,两组均显示出产生TMAO的能力增加。

Hazen博士说:“值得注意的是,素食者几乎不能将饮食中的肉碱转化为TMAO。通过摄取肉碱诱导的途径(即使只是以胶囊补充剂的形式)为我们提供了抑制TMAO的新干预方法的重要思路,这种方法有助于降低心血管疾病风险。通过发现这一新途径,我们就可能开发出新的治疗方法,在心血管疾病发生和发展过程中将其阻断。”

参考资料:

Zeneng Wang et al. Impact of chronic dietary red meat, white meat, or non-meat protein on trimethylamine N-oxide metabolism and renal excretion in healthy men and women.