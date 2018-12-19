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降血脂抗动脉硬化 来碗黑木耳玉米苹果汤

2018年12月19日09:03 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾和中、消脂润肠

推荐人群：肥胖、高血脂以及有其他心血管疾病的人

材料：黑木耳（干）20克、玉米粒100克、苹果2个、猪瘦肉300克、生姜2片（3~4人量）

烹调方法：将黑木耳洗净，浸泡，扯成小块；将玉米粒洗净，浸泡；将苹果切成四块，去芯；将猪瘦肉洗净。将上述食材与生姜一起放进瓦煲，加入2000毫升清水，用武火煮沸后，改用中小火煲约40分钟，加入适量食盐即可。

汤品点评：冬季是收敛的季节，也是热量极易增肥的季节。在冬天，不少人喜欢吃热量高的食物，不知不觉中能量过剩就转成脂肪储存于体内，这时你要喝一款清润降脂消滞的汤水。

苹果性平味甘，功能和胃，含有丰富的苹果酸，可消滞助消化，其含有的果胶还有一定的降胆固醇的功效；黑木耳性平，含有丰富的膳食纤维和多糖类物质，现代研究表明它有一定的降血脂和抗动脉硬化的作用；玉米性平味甘，功能健脾和中、利水渗湿；以上食材与猪瘦肉合而为汤，既可健脾和中，又可消脂润肠，不失为一款家庭靓汤。

(责编：李轶群、杨迪)


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