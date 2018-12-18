“心健康公益行动计划”山西省正式启动

12月16日，由人民日报社、中国医师协会指导，人民网·人民健康、山西省卫健委、山西省医师协会、山西省医学会、天士力生物医药股份有限公司等共同举办的“心健康公益行动计划山西省启动会”在太原召开。“心健康公益行动计划”为推动心血管疾病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗。

山西省卫生健康委员会武晋副主任在讲话中表示，“心健康公益行动计划”落地山西，是一项增进全省群众健康福祉的惠民工程，是省医师协会、省医学会服务会员单位，服务社会群众，服务健康事业的延伸工程。同时也是各级医院突出公益性、体现社会责任的形象工程。各组织实施单位要立足心血管疾病防治，广泛开展科普宣教，普及心脑血管预防知识，提高全民健康素养。真正使“心健康公益行动计划”成为山西省推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系和“健康山西”建设的重要推手，为普及和提高心脑血管诊疗水平，促进山西省医学科技进步和卫生健康事业发展，推动分级诊疗制度落地生效，造福三晋百姓，维护群众健康权益做出应有贡献。

山西省医师协会张勇进副会长在讲话中表示：“现阶段心血管疾病的发病增加，年轻化、农村化趋势日趋明显，已经成为重大健康威胁，心血管疾病是现阶段卫生工作的防控重点，不改善心血管疾病的发生率和死亡率，就谈不到全民“心健康”，更谈不上全民健康。所以心血管医生在现阶段的健康防治工作中，是担负最重要社会责任的主力军和先锋队。未来山西省医师协会将持续推动公众健康教育，满足老百姓对准确、权威、科学的健康科普的需要，发挥医务人员的专业特长和神圣使命。同时希望和媒体、企业共同切实努力，推进心血管健康工作”。

山西省医学会柴志凯副会长、秘书长在讲话中表示：为进一步推动“健康中国2030”规划纲要提出的“共建共享、全民健康”战略。希望有更多的心血管病医生投身到“心健康公益行动计划”中，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，增强全民保护心脏的意识，指导心脑血管疾病的防治，降低心脑血管疾病的发生率、死亡率，将公益之薪火传达基层，惠及山西省广大基层地区患者。

山西省医师协会副会长、省医学会副会长、省医学会心血管专业委员会主任委员、山西医科大学第二医院院长李保在致辞中指出，国家心健康公益行动计划10月17日已在北京启动，今天山西省启动，以“心健康，新活力”为行动口号，旨在进一步推动国家卫建委胸痛中心项目和医师协会 “溶会贯通”项目在山西基层医院落地，推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系，普及和提高胸痛中心治疗水平。

天士力生物医药股份有限公司副总经理陈晓军先生对心健康公益行动的十大项目进行介绍，号召社会力量共同参与到心健康公益行动中，为迎接心血管死亡拐点的早日到来而共同努力。