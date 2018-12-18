关节肿痛要注意！常见三种“关节炎”，别再傻傻分不清楚

本期节目：走出治疗误区，让痛风不再来

关节炎是指身体一个或以上关节发炎，患者通常会感到关节疼痛、僵硬、肿胀、丧失功能。虽然骨关节炎、类风湿关节炎和痛风都是关节炎，都会累及关节，引起关节痛，但事实上三者截然不同。

骨关节炎

骨关节炎是一种最常见的关节疾病，关节软骨的变性、破坏及继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。常见于老年人，大于60岁的老年人中，骨关节炎患病率高达50%，80岁以上的老年人近乎100%患有骨关节炎。主要因关节位置的软骨持续耗损而致。

其主要症状表现为：关节疼痛、反复肿胀，尤其在运动后更加明显。受影响的关节边缘可能会有骨骼增生或骨刺的情况，出现关节弹响、关节绞索，关节无力及活动时关节出现异常的响声。骨关节炎的致残率高达53%，已然成为老年人致残头号杀手！另外肥胖、过量不恰当的运动及外伤损害都是患骨关节炎的重要因素。

类风湿性关节炎

类风湿性关节炎是一种病因未明的慢性、以滑膜炎为主的系统性疾病。其特征是手、足小关节的多关节、对称性、侵袭性关节炎症，且往往在活动后有所好转，静止时容易发作。

女性好发，发病率为男性的2～3倍。高发年龄为40～60岁。其主要症状表现为：关节的疼痛、肿胀、僵直、活动受限和关节触痛。早晨或休息后更明显，活动后可逐渐好转，即所谓“晨僵”。 初期以小关节如：手、手腕和脚为主，随着病情进展，肩、肘、膝、踝以及髋关节等大关节也会陆续出现。多为对称性。

痛风性关节炎

痛风性关节炎是嘌呤代谢障碍、血尿酸增高所致反复发作的代谢性疾病，其临床特点是高尿酸血症、关节炎急性发作、痛风石沉积、关节畸形。

痛风石是由尿酸盐结晶沉积于软组织，痛风石在关节附近的骨骼中侵入骨质，形成骨骼畸形，或使骨质遭受损毁。这种痛风结节也可在关节附近的滑囊膜、腱鞘与软骨内发现。

随着社会生活的改善，痛风越来越年轻化，以男性多见。痛风性关节炎常常是单关节的红肿热痛，疼痛往往只在一侧且以大拇脚指的跖趾关节多见，但一周左右可缓解。 （王世瑶整理）

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专家简介：

张学武，北京大学人民医院临床免疫中心/风湿免疫研究所教授，主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会风湿病学分会全国委员，中华医学会北京市风湿病学分会常委。中国医师协会全国委员及协会骨质疏松学组秘书长，中国医师协会北京市风湿病学分会副理事长。中国康复医学会骨与关节及风湿病学分会全国常委。

擅长：在类风湿关节炎、红斑狼疮、继发性骨质疏松、干燥综合征及痛风关节炎的诊治方面有较深造诣。

出诊时间：周一下午（专家）；周四上午（特需）