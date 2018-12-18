受访专家：北京大学第三医院运动医学科主任医师 常翠青

锻炼身体是健康好习惯，但如果你发现自己的锻炼效果越来越差，或经常感到精疲力竭，可能是锻炼过度了。北京大学第三医院运动医学科主任医师常翠青提醒，锻炼过度时身体发出的警告信号不能忽视。

恶心呕吐。在排除消化系统疾病原因后，如锻炼时或锻炼后恶心，多数是由于机体运动过量、缺氧造成的。锻炼者应放缓节奏，从小运动量开始，循序渐进。

头痛头晕。运动中或运动后都不应有头痛感，若出现此种症状，应停止活动，进行心肺功能检查。除开始练习某些旋转动作外，都不应出现头晕，若持续发生，是脑供血不足的信号，要及时进行脑血管系统和颈椎方面的检查。

胸部不适。如果锻炼过度，前胸大汗，同时伴有气短，可能是心脏受影响的信号，应立即停止活动。若感到火辣辣地疼、胸闷等，可能是血管阻塞导致流通到心脏的血液和氧气减少，即心脏病或心绞痛发作的征兆，建议马上去医院。

精神疲惫。运动在一定程度上可减轻抑郁和焦虑，但过度锻炼反而会加剧抑郁、暴躁和喜怒无常。如锻炼后感到身心俱疲，最好及时自我调节，减少运动量。

四肢无力。四肢无力感一般活动后休息15分钟左右应有所恢复，如果持续数日，可能是脾受损的信号，若伴有胃胀不适，更应减少运动量。

喘息气粗。锻炼时的气喘现象很常见，但遇上轻微活动就喘、休息很长时间还不能恢复的情况，可能显示肺功能不佳。

关节疼痛。运动结束后关节疼痛超过30分钟该引起注意。若疼痛发生在关节或关节附近，并有关节功能障碍，应考虑韧带是否拉伤。

肌肉酸痛。刚开始锻炼者、长久停止锻炼又恢复者、变换新锻炼内容者，都会引起某部位肌肉酸痛，属正常现象。但如果肌肉持续酸痛，要检查肌肉软组织是否受损。

常翠青建议，选择运动前，锻炼者最好去医院的运动医学科进行评估，根据自己的心肺功能情况，制定适合自身条件的运动类型及运动量。（记者 高嘉悦）