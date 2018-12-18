酸奶里有不少“含糖大户”

受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

在很多人眼中，酸奶是最健康的饮品之一。然而，据英国《卫报》报道，英国学者对超市中约900份酸奶及其他发酵奶制品评估发现，很多酸奶中的糖含量远远超标。比如一些标榜是有机酸奶的产品，每100克含有13.1 克碳水化合物，有的甚至高达17克。英美膳食指南均推荐摄入低糖乳制品，碳水化合物含量最好低于5克/100克。研究者指出，酸奶等发酵奶制品可能是被忽略的“含糖大户”，值得警惕。那么，中国酸奶市场的情况如何？

《生命时报》记者在北京市朝阳区一家京客隆超市调查时看到，货架上的酸奶种类多样，有原味、果味、坚果、粗粮、炭烧、芝士等多种口味，包装形式和规格也各异。阅读完营养成分表后，记者发现，果味酸奶是当之无愧的“含糖大户”，每百克碳水化合物平均值超过13克，最高达到16.1克；其次是近年来大受欢迎的炭烧酸奶，碳水化合物平均值也在13克以上，最高值为14.5克；原味酸奶的碳水化合物含量较低，基本上在10~12克之间；含量最低的是无蔗糖酸奶，数值在5克左右。

酸奶为什么要加这么多的糖？中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红解释，酸奶加糖最主要的目的是改善口感。酸奶的酸味来自乳酸菌发酵乳糖产生的乳酸，其酸味刺激性较强，如果不放糖会感到非常酸涩，大多数人难以接受。酸奶中常见的添加糖有白砂糖、果葡糖浆和葡萄糖，此外，一些没有“糖”字样的配料，如果酱、炼乳、蜂蜜等贡献的糖也不可忽视。有些果味酸奶的果酱添加量达到10%以上，并且还添加了白砂糖，导致其成为“含糖大户”。

这些糖会抵消酸奶的诸多益处吗？范志红告诉《生命时报》记者，即使含有一定量的添加糖，酸奶仍然是健康食品。酸奶中的碳水化合物并不像可乐等甜饮料一样全部来自添加糖，而是包括了牛奶本身含有的乳糖（4.5%左右）。因此，营养成分表中标注含12%碳水化合物的原味酸奶，其中所含的添加糖实际上在7%左右，喝掉200克这样的酸奶，会摄入14克左右糖，仍符合营养学会的“每天添加糖摄入量最好低于25克”建议。另外，酸奶含有大量的有益成分，这些是甜饮料和甜点不具备的。比如部分乳糖在发酵时转化为乳酸，有利于降低血糖、促进营养素的消化吸收；乳糖和乳蛋白消化速度慢，可延缓餐后血糖上升；钙能保证胰岛素的正常释放；其他一些营养素对于控制血压也非常有益。

挑选含糖酸奶时，要看标签上的营养成分表，尽量选择含糖量低的，碳水化合物在10%~11%之间最理想，12%以上就偏高了，饮用时要注意限量，并且减少其他含添加糖食品的摄入。市面上的无蔗糖酸奶大多添加了阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素和木糖醇等甜味剂，这些甜味剂在规定的用量下是安全的。如果实在介意，购买前要仔细看配料表和产品说明。碳水化合物含量差不多的几款酸奶中，建议选择蛋白质较高的。值得一提的是，目前市面上很多酸奶产品中含有奶油，热量较高，即便含糖量不高，需要控制体重的人群也要格外注意。（实习记者 杨艺涵）