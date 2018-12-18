北京读者刘先生咨询：我父亲患有高血压，经常头晕头胀、眼干耳鸣、失眠心烦，脾气还有点急，医生说他属于肝阳上亢。朋友推荐了一款平肝清热、祛风凉血的降压药茶：取钩藤、槐花、菊花各10克，混匀后放入杯中，用沸水冲泡，代茶饮用，每日一剂。请问此方机理何在？

天津中医药大学第二附属医院心内科副主任医师江海涛解答：中医认为，高血压分为不同证型，一般以肝阳上亢型最为多见，典型症状表现为头晕头胀，或头部有随血管搏动的疼痛，以及眼睛干涩、耳鸣、面色红赤、口干口苦、失眠心烦、急躁易怒、脉弦有力等。这是因为，肝被称为“将军之官”，体阴而用阳，意思是以阴血为本体，阳气奋起开拓来发挥作用。肝要保持正常的生理功能，必须有充足的阴血作为基础，否则阳气就会变得亢盛、失去制约。阳气本性是向上升窜的，飘于上部就会引起头晕头胀等症状。

清代《本经逢原》中记载槐花：“苦凉，阳明、厥阴血分药也。故大小便血，及目赤肿痛皆用之。”这里说的厥阴即是指肝脏，由于能清肝热，所以可用于目赤肿痛等症状。菊花甘苦、微寒，归肺、肝经，能够散风清热、平肝明目，常用来治疗头痛眩晕、目赤肿痛、眼目昏花等症。如《本草正义》记载：“凡花皆主宣扬疏泄，独菊花则摄纳下降，能平肝火，熄内风，抑木气之横逆。”意思是，一般的花药性多上扬，菊花却善于下降，因此能平肝阳肝火之上亢。钩藤是茜草科一种常绿藤本植物， 因枝条上的钩而得名，善于清热平肝、熄风止痉，可用于治疗热盛动风或肝阳上亢导致的眩晕、头胀痛等。《本草纲目》记载钩藤可解“大人头旋目眩，平肝风，除心热，小儿内钓腹痛，发斑疹”，可见对于肝风上扰导致的头晕目眩，钩藤很有针对性。这三味药质地较轻，作为煎剂不宜煎煮时间太长，所以采用开水冲泡代茶饮的方法，既方便服用，也避免药效损耗。

值得注意的是，本方不能用于所有高血压，如果没有上述典型症状或脉弦无力，应根据医生建议采取其他方法。