热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“脑白质高信号”，别紧张

中南大学湘雅医院放射科主任医师 廖伟华

2018年12月18日08:41 来源：人民网-生命时报

某些老人出现头痛或记忆减退，到医院做头部磁共振显示“脑白质高信号”，非常惊慌，以为脑子里长了东西。其实，“脑白质高信号”是影像学的一种专业描述，并非疾病名称。研究显示，60岁以上人群中，脑白质高信号出现率超90%，不用太过紧张。

随着年龄增长，人体脑白质多呈现高信号，主要原因是大脑的血流量分布不均，大部分供应给了大脑皮质，仅有1/6供应到脑白质。易发生高信号的脑白质主要位于大脑深部，该区域最易受到缺血影响。上了年纪，加上“三高”等易导致慢性血管损伤的基础病，首先殃及的就是脑白质。

从前，脑白质高信号普遍被当做人体正常衰老的表现，如今医生更倾向于把它作为脑小血管病变的症状之一。研究显示，随着年龄增长，脑小血管病风险不断上升，首先就是出现脑白质高信号。临床证实，脑白质高信号与血压升高相关。同时，脑白质高信号可增加认知障碍和抑郁的风险，并与步态障碍、平衡障碍、尿失禁相关。此外，脑白质高信号也可能增加脑卒中风险。客观分析脑白质高信号，需临床综合评估。如果小血管腔隙有新鲜的梗死，或近期脑白质高信号突然增多，需重点关注。

要减少脑白质高信号的进一步破坏，需积极治疗和控制高血压、冠心病、动脉粥样硬化、糖尿病等原发病。切忌过度劳累，保持生活规律。减少饮酒，严格戒烟，并合理安排饮食。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn