“脑白质高信号”，别紧张

某些老人出现头痛或记忆减退，到医院做头部磁共振显示“脑白质高信号”，非常惊慌，以为脑子里长了东西。其实，“脑白质高信号”是影像学的一种专业描述，并非疾病名称。研究显示，60岁以上人群中，脑白质高信号出现率超90%，不用太过紧张。

随着年龄增长，人体脑白质多呈现高信号，主要原因是大脑的血流量分布不均，大部分供应给了大脑皮质，仅有1/6供应到脑白质。易发生高信号的脑白质主要位于大脑深部，该区域最易受到缺血影响。上了年纪，加上“三高”等易导致慢性血管损伤的基础病，首先殃及的就是脑白质。

从前，脑白质高信号普遍被当做人体正常衰老的表现，如今医生更倾向于把它作为脑小血管病变的症状之一。研究显示，随着年龄增长，脑小血管病风险不断上升，首先就是出现脑白质高信号。临床证实，脑白质高信号与血压升高相关。同时，脑白质高信号可增加认知障碍和抑郁的风险，并与步态障碍、平衡障碍、尿失禁相关。此外，脑白质高信号也可能增加脑卒中风险。客观分析脑白质高信号，需临床综合评估。如果小血管腔隙有新鲜的梗死，或近期脑白质高信号突然增多，需重点关注。

要减少脑白质高信号的进一步破坏，需积极治疗和控制高血压、冠心病、动脉粥样硬化、糖尿病等原发病。切忌过度劳累，保持生活规律。减少饮酒，严格戒烟，并合理安排饮食。