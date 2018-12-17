首届“中国营养学会营养科研基金—飞鹤体质营养与健康研究基金”中标项目揭晓

2018年度中国营养学会营养科研基金—飞鹤体质营养与健康研究基金中标项目于12月11日下午在厦门发布。中国营养学会理事长杨月欣教授、副理事长杨晓光教授，黑龙江飞鹤乳业有限公司集团常务副总裁卢光先生、黑龙江飞鹤乳业有限公司技术研发中心首席科学家赵学军博士，河南省疾控中心主任张丁教授、东南大学公卫学院孙桂菊教授、中国疾控中心营养与健康所王竹研究员，中国营养学会副秘书长王瑛瑶研究员，以及来自大专院校、医院、疾控中心和食品企业等的科研工作者，营养师等近300人出席了会议。

中国营养学会副理事长杨晓光教授主持了基金发布会，中国营养学会理事长杨月欣教授和飞鹤乳业有限公司集团常务副总裁卢光先生分别致辞。杨月欣理事长阐述了从营养学研究角度设立该基金的重要意义，并向首届获得资助的学者表示了诚挚的祝贺。卢光副总裁表示，推动我国乳品营养科技进步，研发满足国人信心和营养需要的乳品，任重道远，飞鹤将不遗余力地支持营养与健康等方面的科研项目，致力于推动产业进步。会议上，中国营养学会理事长杨月欣教授、副理事长杨晓光教授，飞鹤乳业卢光副总裁、技术研发中心赵学军博士隆重的为获资助项目颁发了基金证书。

中国营养学会理事长杨月欣教授致辞

飞鹤乳业卢光副总裁致辞

“中国营养学会营养科研基金--飞鹤体质营养与健康研究基金”作为中国营养学会营养科研基金中的一个专项基金，支持与中国人体质、营养与健康相关的基础理论研究、临床研究、营养学及健康知识宣教等项目，旨在推动中国人体质与营养健康研究，促进多学科交叉融合发展。2018年度，该基金首次启动招标，来自20个省市的62个项目经过三轮专家评审，“婴幼儿体质研究和分类探讨”、“二孩政策前后新生儿体质及生长发育对比-北京市丰台区婴幼儿生长发育回顾性研究”等5个项目获得资助。获得资助的项目，着眼中国社会政策发展及母婴人群健康热点，将分别围绕婴幼儿体质，母婴健康，膳食功效等开展科学研究。

获资助项目名单

国民营养关系全民素质的提高和经济社会的发展，中国营养学会营养科研基金—飞鹤体质营养与健康研究基金将持续支持中国人体质、营养与健康相关的基础理论研究、临床研究以及营养健康宣教等项目，持续发力提升我国乳品领域营养健康方向的研究水平，不断推动我国乳制品产业的健康发展，为健康中国建设贡献力量。

参会嘉宾为2018年度获资助项目颁发证书