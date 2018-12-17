第三届中国家庭健康大会在京召开

12月15日，为期两天的第三届中国家庭健康大会在北京国际会议中心召开。原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃出席大会并发表主旨演讲，强调家庭健康与未来健康医疗大数据、数字经济发展、数字家庭的建设紧密相关。加强家庭健康建设是全面推进健康中国战略的关键举措。

图为大会现场（主办方供图）

本届大会以“大数据时代的社区健康与家庭发展新生态”为主题，由主论坛、平行论坛及相关配套活动组成。会上发布了《中国家庭健康大数据报告(2018)》。国家卫生计生委人口文化发展中心主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会家庭健康专委会主委奉雯启动家庭健康大数据报告发布仪式，清华大学健康传播研究所副所长苏靖对报告进行了解读。苏靖表示，2018年国民健康生活意识增强，家庭健康管理意识提升，积极预防的健康理念已深入人心，在家庭健康方面呈现出三大亮点：一是家庭健康掌门人角色更加清晰；二是家庭健康守门人服务更加务实；三是在线就医成为常态。同时也存在两大不容忽视的问题：一是心理疾病患者增加；二是老年患者在线问诊增长迅速。家庭“一老一小”健康问题不容忽视。

主论坛上，国家卫生健康委疾控局、人口监测与家庭发展司的有关负责同志，从政府层面就做好新形势下慢病监测与防控及家庭、社区与居民自我保健工作进行了政策宣讲解读；中国人民大学教授、国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家仇雨临，国务院发展研究中心副研究员江宇，分别围绕保险事业与基层老年健康、我国社区卫生改革的发展历程等话题进行了深刻论述；来自国内健康医疗大数据产业、行业组织、科研机构的领导及专家学者，围绕深入贯彻落实党的十九大精神，全面实施健康中国战略，不断完善国民健康政策，创新推进健康产业发展，加快推进健康医疗大数据建设及应用，三医联动助力家庭健康等方面进行了研讨交流。

大会还举行了“三医联动，助力基层健康”为主题的特别论坛。来自国家卫生健康委机关、上海市人社局、北京市医疗保险事务管理中心，以及微医、易联众、海西医药交易中心、心医国际、GE基础医疗、腾讯医疗、阿斯利康、复星集团、医渡云等有关负责人，围绕基层整合式服务于医保打包支付、综合监管与基层医疗机构合理诊疗、基层健康医疗大数据与医保大数据整合等主题进行了深入研讨。大会平行论坛重点围绕当前社会各界高度关注的患者管理与体验优化、中医治未病学科发展、智慧中医、医疗美容与抗衰老等领域进行了交流。同期还举办了第三届“健康中国”书法美术摄影作品展、健康产业创新企业展，举行了“寻找百家健康守门人”颁奖仪式。

本届大会由国家卫生计生委人口文化发展中心、中国卫生信息与健康医疗大数据学会家庭健康专委会主办，中国医药卫生事业发展基金会、中国保健协会、全国卫生产业企业管理协会、中国整形美容协会、中国抗衰老促进会、中国民族卫生协会联合主办，中国家庭报社承办，中国医促会互联网医疗分会、北京中科博联健康管理中心协办。（马晓慧）