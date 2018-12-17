走路腿没劲、酸胀凉，下肢动脉血管堵了如何治？

大家都知道心梗、脑梗很危险，而且很有可能会危及生命，其实下肢动脉硬化闭塞症和心梗、脑梗是同一类的疾病，通俗地说就是“腿梗”。“腿梗”往往表现为走路腿没劲、酸胀感、腿脚发凉，不仅影响日常活动，而且一旦出现腿脚的坏死，很有可能就要截肢，甚至也会危及生命。

2018年12月20日（周四）15:00，来自首都医科大学附属北京朝阳医院血管外科主任张望德将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并解答大家关于下肢动脉硬化闭塞的相关问题，张主任还将在直播中揭秘血管外科有两个“怪”现象，一起来看看吧！

专家简介：

张望德，主任医师，副教授、研究生导师。现任首都医科大学附属北京朝阳医院血管外科主任，首都医科大学血管外科学系副主任。

擅长：腿动脉硬化狭窄闭塞，腹主动脉瘤 主动脉夹层、糖尿病足，颈动脉硬化狭窄、锁骨下动脉窃血综合征、布加氏综合征、脉管炎、深静脉血栓、下肢静脉曲张等血管外科疾病。

出诊时间：每周二下午、周三上午（北京朝阳医院）；每周三下午（北京朝阳医院怀柔医院）

哪些症状高度怀疑下肢动脉硬化闭塞？

如果本身就发生过脑梗、心梗的人，要及早去查一下有没有“腿梗”的可能。糖尿病患者也要警惕下肢动脉硬化闭塞症的出现。

另外，如果走路感觉酸、麻、胀，甚至走一段歇一段的时候，就要去看看是不是下肢动脉硬化闭塞症。

下肢动脉硬化闭塞可以泡脚吗？

很多人腿上不舒服，喜欢捶捶腿、按按摩，或者用热毛巾敷一下。虽然捶腿、按摩能缓解一般的腿脚不舒服，但是对下肢动脉硬化闭塞症没有帮助。

一般来说，对于下肢深静脉血栓的患者，按摩、揉腿容易导致静脉血栓脱落，进而造成肺栓塞；对于颈动脉斑块导致颈动脉狭窄的患者，颈动脉的斑块脱落会导致脑梗。但是对于下肢动脉硬化闭塞症的患者，一般的按摩、捶腿不会导致斑块脱落。

如果脱落的斑块较小，不会有太大影响；而如果斑块较大，有可能会堵塞供应脚趾的动脉，导致脚趾供血不足发生缺血坏死。个别患者下肢动脉的斑块容易脱落，甚至形成血栓，从而使得脚趾缺血，发蓝、坏死，这就是蓝趾综合征。也有手术中发生斑块脱落的病例，医生都会及时处理。

一个小动作改善下肢血流

平时散散步，或者在平躺在床上，向上抬起小腿，并做勾绷脚面，对于改善下肢血流是有益处的。而如果一旦出现腿脚发麻、发凉、酸痛，还是应该及早去医院看看，先分析到底是什么原因。而不是自行在家泡脚、按摩。

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