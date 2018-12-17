国家卫健委督查体检机构公示服务项目及价格

借“诱检”“宰客”牟利？给出错误的体检结论？个别健康体检机构的“黑历史”有望“翻页”。国家卫生健康委于10月底发布有关体检机构整改通知，并要求12月10日前，各地卫生监督机构将监督执法工作情况汇报至国家卫健委。近日，国家卫健委就各地执法反馈情况，答复了本网。

国家卫健委对违法医疗行为“零容忍”

10月29日发布的《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》中，国家卫生健康委要求，各级卫生健康行政部门严把准入门槛，规范健康体检机构设置管理，同时要加强日常监管，促进健康体检机构健康发展，要求各类健康体检机构规范服务行为，加强健康体检机构内部管理。

《通知》还提出，各地卫生监督机构要对辖区内健康体检机构依法执业情况进行重点监督检查。自即日起至2018年底，各地卫生监督机构发现未经许可开展健康体检、超范围执业、出具虚假或者伪造健康体检结果、冒用他人身份或资质开展诊疗活动等违法违规行为，要依法依规严肃处理。

近日，在答复本网有关规范体检行业等相关问题时，国家卫生健康委指出，国家卫生健康委重视健康体检的质量控制工作，推动和指导省级质控中心的建设。目前，21个省成立了省级健康体检质控中心，健康体检质控组织体系逐步形成。

国家卫生健康委一直高度重视医疗监督执法工作，积极推行“双随机一公开”抽查机制，对风险程度高的医疗机构，将提高抽查几率。对于医疗机构违法违规执业行为，国家卫生健康委一直以来都以“零容忍”的态度，要求各地发现一起，查处一起，切实维护群众健康权益。

体检机构频遭“吐槽”

近十年来，我国国民健康体检意识大幅提升，全国体检人数和体检机构数量迅速增长。据《中国卫生和计划生育统计年鉴》数据，2017 年全国体检人数增长到4.56 亿人次，占全国人口的约 1/3。据业界估算，全国健康体检机构有几万家。

健康体检机构数量迅速增加，但服务质量并没有同步大幅提升。近几年，无论在传统媒体还是自媒体上，健康体检机构频遭“吐槽”。在12月举办的中国企业领袖年会上，爱康集团董事长兼CEO张黎刚现场曝出体检行业的一些丑闻。

除了张黎刚所曝光的行业内幕，本网通过整理发现，群众对于健康体检机构的投诉主要集中在过度体检、资质存疑、结论不准确等方面。

过度体检、套餐“诱检”：

《北京青年报》记者近日走访体检市场时发现，各种套餐项目令人眼花缭乱，价格也从一百元到上万元不等，甚至高达6万余元。而在体检过程中，不少市民都遭遇了“临时加项”诱导消费的情况。特别是，体检机构推出各种“套餐”，体检者做项目时，体检机构会向体检者“推荐”额外的项目，费用从几百元到几千元不等。当该记者在朝阳区一家体检机构提出想了解一下各项检查的价格信息时，工作人员表示店内没有公示的价格，都在团购网站以套餐形式呈现。

对此，北京市体检质量控制和改进中心常务副主任、北京市体检中心新闻发言人钱文红说，体检机构检查项目多少、实验室检查使用的方法学不同、进口与国产试剂的不同，都会造成价格出现差异。公立医疗机构执行的是政府定价，营利性医疗机构可自主定价。

医护人员资质存疑

今年7月底，有自媒体引述爆料人的说法发文揭露，一家体检机构冒用已经死亡医生的名义违规签发医检报告。次日，这家体检机构即开展多项自查，自查公司员工的执业资格有效状况，是否存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗等情形。

此外，还有一些体检机构被爆出，因人手不足，以护士代替医生上岗执业。

专业性不足、出现漏检：

据《法制晚报》报道，某知名体检机构给科研人员张华（化名）体检时，未能从胸部DR影像片及时识别肺组织早期病变，也没给出恰当正确的医学信息和医学建议，一年后张华发现癌症时已是中晚期。张华起诉索赔，法院审理认为，该体检机构工作存在过错，判决其承担75%的损害责任。北京市朝阳法院分别在2016年和2017年底两次判决该体检机构赔偿共15万余元。

据新华社报道，长春市王女士在当地一家体检机构体检时，对方误将乳腺癌判断为乳腺结节，延误了王女士的最佳治疗时间。王女士起诉体检机构，最终，法院判决体检机构存在过错，赔偿王女士10余万元。

在国家卫健委发布通知后，本网专访了中华医学会健康管理学分会主任委员、中国人民解放军总医院健康管理研究院主任曾强。曾强认为，通知针对健康体检机构目前存在的几类问题，提出整改方向，将促进体检机构规范开展工作起到监督作用。可以预见，这将对行业有序发展起到积极的推进作用。

曾强分析称，目前体检机构存在的问题主要有4类。一类是存在“超范围执业”，不具备开展健康管理和健康体检的机构开展健康体检服务。第二类是执业人员资格不合规定。第三类是在流程管理、仪器设备和实验室资质及体检报告出具等方面存在问题。第四类是利用规模优势形成恶性竞争，通过低价争抢订单。

针对投诉比较集中的“团购体检套餐、单位集体体检套餐”，曾强认为，团购套餐往往走低价策略，但低价太低不能保证质量，有时低价策略往往是引导二次消费的一个诱饵。有些体检机构没有以消费者需求为导向提供咨询意见，而是什么项目贵推荐什么套餐。其实，有一些体检项目本身阳性检出率就很低，但是因为经济效益大，也被推荐给消费者。这种情况下，体检机构的质量和声誉很难保证。

本网了解到，目前，健康体检机构所依照的行政法规是原卫生部于2009年制定的《健康体检管理暂行规定》，法规没有对“健康体检基本项目目录与实施细则及流程”等细则做出规定。

曾强认为，通知发布后，有关学会和协会将据此制定行业规范明细。相信只要各级政府认真贯彻落实通知要求，落实监督机制，提高造假成本，加强处罚力度，体检行业将会有更好的发展。