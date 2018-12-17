拔罐排毒，易发生细菌感染

因接受“拔罐排毒”治疗挑破水泡，一女子发生细菌感染、高热后不得不住院治疗。专家提示，一些机构不具备无菌条件却随意开展创伤性项目，患者很可能发生细菌感染，严重者可发生中毒性休克乃至死亡，建议消费者进行此类创伤性保健项目时尤需慎重。

52岁的朱女士感觉肩颈部酸痛僵硬，认为是“寒毒”导致，就去了一家以所谓“拔毒治疗”为特色的诊所。拔罐治疗后，治疗人员将密集的水泡挑开进行“排毒”。随后，朱女士到另一家诊所开了头孢类消炎药，此后还接受了输液治疗。由于3天后仍高热不退，朱女士便来到医院急诊，检查发现朱女士体温高达40摄氏度，出现四肢水肿、白细胞和感染标志物明显升高等症状，且经筛查并非流感。

北京大学第三医院急诊科主任医师刘桂花说，朱女士经诊断为感染性发热，“拔毒治疗”很可能是细菌感染的原因。经过两周的联合抗感染治疗，朱女士各项指标逐步恢复正常后出院，对接受来路不明的创伤性治疗深感懊悔。

刘桂花分析，“排毒治疗”中挑开水泡、暴露创面的过程，以及其他类似项目造成开放性伤口，都很可能成为细菌入侵的机会。如果是毒力强大的细菌、耐药菌或复合性致病菌，可能造成更难以控制的感染，出现感染中毒性休克甚至死亡。建议公众不要轻信来路不明的宣传，在接受创伤性治疗时更应该慎重分辨，选择正规机构接受诊疗。据新华社