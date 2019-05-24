国家卫健委要求加强医疗机构感染预防与控制工作

人民网北京5月24日电 23日，国家卫健委办公厅发布《关于进一步加强医疗机构感染预防与控制工作的通知》（以下简称“通知”），要求进一步加强医疗机构感控工作，提高医疗质量，维护人民群众身体健康与生命安全。

通知要求地方各级卫生健康行政部门和各级各类医疗机构要突出工作重点，做好重点科室感控工作，对感染性疾病病例较多，易发生人间传播，特别是易发生医源性感染的科室，要重点关注并加强管理，尤其要针对新生儿病房、重症医学科、感染性疾病科、手术室、产房、急诊科、口腔科等重点部门和科室的特点，制订并落实具体防控措施。并指定专人负责本科室感控工作，明确其岗位责任，统一接受感控管理部门业务指导，确保各项防控措施落实到位。

通知指出，地方各级卫生健康行政部门和各级各类医疗机构开展主动监测，降低潜在感染风险，加强对重点科室的主动监测，对侵入性操作环节（例如手术治疗、中心静脉插管等）实现全覆盖，定期开展感控风险因素科学评估，合理设定或调整干预目标和策略。采取基于循证证据的干预措施，进行科学防控，避免防控过度和防控不足。建立并实施基于风险评估结果开展感染高危人群筛查的工作机制；开展全员培训，全面提升感控能力水平。建立感染暴发报告、调查和处置过程中的规章制度、工作程序和工作预案，明确职责，做到分工明确、反应迅速、管理规范，提高感染暴发的防控和处置水平，降低感染造成的伤害。发生疑似感染暴发或暴发后，医疗机构必须按照规定及时报告上级卫生健康行政部门。加强监督管理，督促各项要求有效落实，地方各级卫生健康行政部门要加强对辖区内医疗机构的日常监督、管理和指导，将感控工作作为“一票否决”项纳入医疗机构等级评审、绩效考核、评优评先等工作。（蒋凤祥）