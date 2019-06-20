拧紧感染防控的“安全阀”

6月18日，国家卫生健康委发布《关于南方医科大学顺德医院发生医院感染暴发事件的通报》和《关于江苏省东台市人民医院发生血液透析患者感染丙肝事件有关情况的通报》。顺德医院被撤销三级甲等医院资格，东台市人民医院被取消三级乙等资格，限期整改，对涉事医务人员给予暂停执业或吊销执业证书的处罚，全国卫生健康系统针对医疗机构感染防控工作开展全面排查整顿。（6月19日《健康报》）

医院本是治病救人的地方，涉事两家医院却成了交叉感染的源头，严重损害了患者的身体健康与生命安全。我国对于医院感染防控管理有明确的制度和措施，相关管理办法和监督考核机制较完善，但感染暴发事件仍时有发生。这暴露出一些医院感染防控管理意识淡薄，对控制医院感染的重要性认识不足，防控措施落实不到位等。

做好感控工作是保障医疗质量和医疗安全的底线要求，控制医院感染的发生还得从医院这个源头管起。一方面，各级医疗机构要以高度的责任感，严格落实医疗操作规程，提高感染性疾病诊疗防控能力，杜绝医源性感染发生。对感染性疾病病例较多、易发生人群传播的重点岗位、重点环节，尤其要重点关注和管理。另一方面，要充分利用信息化手段建立感染监测风险评估工作机制，加强感染暴发报告及处置工作。同时，卫生监督管理部门也应发挥好行政监督作用，加强对辖区内医疗机构的日常监督、管理和指导，将感控工作作为“一票否决”项纳入医疗机构等级评审、绩效考核、评优评先等工作，倒逼医院切实负起责任，时刻拧紧感染防控的“安全阀”。