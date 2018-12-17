久坐伤大脑 没事儿走两步

我们都曾有过这种时刻，在工作的节骨眼上思绪一团乱麻，于是你坐在座位上愁眉苦脸地找灵感，时间一分一秒地过去了，你脑子里依然一片空白。但是你知道吗，呆坐在座位上不仅会浪费时间啥也想不出来，根据伦敦大学国王学院的一项新研究，久坐还可能会让你更健忘。而且，另外一项相关研究还显示，久坐不动会增加患阿尔兹海默症的概率。所以，专家们建议，可以定个闹铃提醒自己隔段时间就起来走两步。

久坐不动VS记忆力退化

这项研究探究了久坐与大脑的关系，研究人员询问了年龄在45岁-75岁之间的健康人士——每天都坐多久，然后扫描他们的大脑。

虽然测试并没有评估记忆功能本身，但是却发现那些久坐数小时的人，内侧颞叶更薄，而这个区域是关乎大脑中学习与记忆的重要部分。它们分布在太阳穴后面两侧，随着年龄的增长会自然变小。然而，加州大学洛杉矶分校的研究人员警告说，这种变薄可能是中老年人认知能力下降和痴呆的前兆。

每天坐15个小时的人，无论是一直坐着还是中途起来走走，平均而言，他们的内侧颞叶要比坐5个小时或更少的人小10%。

更糟糕的是，研究人员还发现，在坐了15个小时之后，每多坐1个小时，肺叶体积就会减少2%。伦敦大学国王学院的神经科学家塔拉·斯瓦特博士说，越来越多的证据表明，身体活动和大脑健康有关，久坐是影响健康的一个关键的负面因素。“就导致大脑不健康的风险因素而言，久坐的危害不亚于吸烟。”

斯瓦特博士说，这项研究很有趣，它有助于我们理解久坐对健康在很多方面都有害，其中之一就是会使记忆力下降得更快。久坐行为已多次与许多慢性病联系在一起，包括心脏病、糖尿病和认知障碍。也有研究证明，久坐时间的长短与患阿尔兹海默症的风险增加成正比。

久坐不动VS阿尔兹海默症

记忆问题只是痴呆症的一种症状，然而，加州大学洛杉矶分校发表在《公共科学图书馆·综合》(PLOS One)杂志上的这项研究首次表明，坐着的时间越长，大脑区域越薄。而这会大大增加患阿尔兹海默症的概率。

这项研究同样关注了大脑内侧颞叶，发现那些生活方式更活跃的人的内侧颞叶更健康。而运动是保持内侧颞叶健康的一个关键部分，它可以促进大脑发生氧气作用，快走两步或者简单的运动之后，身体都会比久坐时的呼吸更深。

斯瓦特博士说，这样就可以让更多的氧气进入身体，从而促进血管健康和生长新的脑细胞。而新的脑细胞是记忆和学习的关键因素之一。同理，运动也是保持心脏健康的关键因素，保持大脑健康所需的含氧气的血管对心脏健康也至关重要。这就是经常锻炼的人患冠心病和心脏病等心血管疾病的风险较低的原因。

但是，研究人员还是警告说，即使是在较高的运动量下，也不足抵消久坐带来的有害影响。

阿尔兹海默症协会的研究信息经理蒂姆·莎士比亚博士说：“这项研究在表明避免久坐与大脑重要部位的联系上，迈出了重要的一步。”

怎么避免坐着不想动？

做提高心率的运动

人们认为，除了戒烟，避免过量饮酒外，许多生活习惯还会增加患阿尔兹海默症的风险。但是，莎士比亚博士表示，避免久坐不动的生活方式才是关键，他建议可以做一些稍稍提高心率的活动，比如散步、骑自行车、游泳或跳舞，但是不需要马拉松那样高消耗的运动。

定闹铃提醒走两步

加州阿尔兹海默症预防项目的科学家们说，每天短时间的运动，甚至每小时几分钟的运动都可以对大脑健康产生良好的影响。可以在手机上设置闹铃，提醒自己过一段时间就站起来走两步，如果可以做点能提高心率的动作就更好了，比如深蹲之类。

试着站着接听电话

此外，还要尽可能减少坐着的时间，比如站着或者走着接听电话。如果朋友们建议去喝咖啡，那你就提出散步去稍微远点的咖啡馆。你很快就会发现，能让自己活动的机会有很多。

张树婧 编译