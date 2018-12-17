冬季来临，冷风嗖嗖一吹，不少女性和一些体虚的中老年人就会出现腰膝酸软、手脚冰凉、疲乏无力等症状。江苏省中医院肾内科主任医师许陵冬介绍，出现以上症状，多是肾气不足所致。中医肾病范围很广，既包括肾脏器质性病变，如肾炎、肾功能不全等，还包括肾脏功能失常出现的多种症状，如腰膝酸软、疲劳乏力、头昏健忘、耳鸣耳聋、少寐多梦、遗精滑精、阳痿早泄、性功能减退、妇女月经不调、小儿发育不良等，也就是人们常说的肾虚。其实 “肾虚”并不是一个独立疾病的名称，而是中医的证，它与人体的生长、衰老、智力、生育等都有着密切关系。

肾气不足易伤身

中医认为肾为先天之本，肾在五行中属水，与膀胱互为表里，肾藏精，主生长发育和生殖，五脏六腑均需肾精的滋养，它是人体生命活动的动力源泉。故肾精的盛衰，对各脏腑的功能都有影响。

肾精不足会出现小儿发育迟缓，成人早衰，性功能减退，男子阳萎早泄、精少不育，女子月经失调甚至不孕。肾主水，人体水液代谢有赖于肾阳的蒸腾气化，故肾阳亏虚可表现为腰部怕冷，小便清长，夜尿频多，面肢浮肿等。

肾在体合骨，生髓，开窍于耳，其华在发，主色为黑，在液为唾，故临床上像骨质疏松，骨骼与关节疼痛，牙齿松动；反应迟钝，记忆力减退；耳鸣、耳聋；脱发、须发早白；容颜早衰，黑眼圈，肤色晦暗无光泽；口干咽燥等亦责之于肾亏。恐伤肾，故一些情志病，如胆小易惊，焦虑，抑郁或是缺乏自信等亦可从肾论治。

此外其他脏腑的疾病与肾亦密切相关，如肺病之哮喘、脾病之腹泻、肝病之眩晕、心病之心悸等，在治疗时配用补肾药往往可以提高疗效。

冬季是补肾的黄金期

春生夏长，秋收冬藏，人体应与四季变化规律相顺应，冬季气候寒冷，万物进入冬藏阶段，是补肾的大好时期，此时饮食精微及营养药品易于吸收，充实肾精，而膏方最是滋补之品。

俗话说“冬季膏方巧进补，来年开春打老虎”。自古民间就流传着冬季服用膏方的习俗。中医认为“天人合一”“冬令与肾气相通”“肾藏精”，五脏之中，肾主封藏，为脏腑阴阳之本，肾中精气旺盛则可以充养脏腑、经络、四肢骨骼，促进全身气血的运行，使体质强盛，体力充沛。《黄帝内经》中提到“肾者，作强之官，伎巧出焉”，意思是肾中精气充沛者，方能体力强健、智力发达。膏方是集治病与培本为一体的大复方，一人一方，具有较强的个性化特征，经加工制成糊状的膏方服用方便，疗效可靠，受到广大群众的欢迎，故肾病患者冬令进补膏方最为适宜。膏方调补肾病的适应病证主要有慢性肾炎、反复发作的尿路感染、早期慢性肾功能不全、糖尿病肾病、肾脏肿瘤术后，凡病情稳定，检测指标正常或稳定，尚需服中药调治者；常有小便频数，甚则失禁，经各项检查未发现异常，属肾虚膀胱失约者；无明显器质性疾病，常觉体力不支，不能胜任工作，表现为亚健康状态者；有明显的肾虚证候，如腰膝酸软、头昏目眩、性功能减退、阳痿、早泄、月经不调、早衰、畏寒怕冷、脱发或须发早白者；部分中老年人虽无明显器质性或功能性疾病，为强健身体，减少疾病的发生，也可用膏方平补调理。

许陵冬提醒大众，患有急病、实证或慢性病急性发作者不适宜服用膏方。一些脾胃功能低下，运化失调，舌苔厚腻的患者，往往先要服“开路方”以调整脾胃功能，只有脾胃正常运化吸收，才能将膏方化为人体所需之精华，加以吸收利用，达到冬令进补之功效。

服用膏方有讲究

初次服用膏方者需注意循序渐进，每天早晨空腹服用，量从半匙开始，用温水搅匀后服，一周后可增至早晚各半匙，再逐步过渡到早晚各一匙。取膏前应将汤匙洗净、擦干。膏方最好采用玻璃或陶瓷容器盛放，置于冰箱中冷藏保存。服用膏方半小时内不宜喝浓茶、咖啡等，以免影响膏方的吸收。如膏方中含有人参，服用过程中不宜食用生萝卜。服膏方期间还应忌烟酒，少吃油腻食物及海鲜。如果出现感冒、发热、腹泻以及月经量多可暂停服用膏方，必要时应咨询中医师并配合治疗。（谢帆 孙茜）