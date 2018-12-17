每天去公园晨练时，经常看见有人在撞树或撞石柱，这也是健身的一种锻炼方式。从理论上讲，撞击运动可以刺激穴位和经络，促进局部及全身的血液循环，增强消化功能，还可以起到局部按摩的作用，经常性撞击锻炼，还可以使人的肌肉弹性和力量增强，并使内脏的稳定性增加。但是，这些锻炼只适合于身体康健的年轻人和运动员，并不适合老年人。

老年人由于肌体的退行性改变，大多会有一些基础性疾病，其中肺气肿就是常见疾病之一。由于反复咳嗽，肺泡腔内压力增高，肺泡壁破裂，互相融合，在肺内形成含气的囊腔，医学上称为肺大泡。肺大泡大小不一，直径从10毫米至数厘米不等。在老年人群中有肺大泡的人很多，大多数没症状，不用处理，但是，这些人进行如果进行撞击锻炼，靠近肺表面的肺大泡就可能破裂，则可引起急性气胸，出现突发性呼吸困难，甚至危及生命。

另外，骨质疏松也是老年人常见的退行性改变。有的老年人坐公交车、坐游艇剧烈颠簸后就能造成脊柱压缩性骨折，也有些老年人剧烈咳嗽后便可导致肋骨骨折；老年人跌跤后引起股骨颈骨折的概率比年轻人要多得多，这些都与骨质疏松的基础性病变有关。曾有报道，老年人撞击树木后引起腰椎骨折及滑脱。

因此，撞击健身不适合老年人，即使身体健康、没有基础性疾病的老年人，也要慎重选择撞击类运动。老年人应该选择一些没有危险性的锻炼项目，如散步、快走、太极拳、游泳和舞蹈等有氧运动。