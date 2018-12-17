热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

撞击健身不适合老年人

江苏省张家港中心医院副主任医师 周祖德

2018年12月17日08:43 来源：健康报网

每天去公园晨练时，经常看见有人在撞树或撞石柱，这也是健身的一种锻炼方式。从理论上讲，撞击运动可以刺激穴位和经络，促进局部及全身的血液循环，增强消化功能，还可以起到局部按摩的作用，经常性撞击锻炼，还可以使人的肌肉弹性和力量增强，并使内脏的稳定性增加。但是，这些锻炼只适合于身体康健的年轻人和运动员，并不适合老年人。

老年人由于肌体的退行性改变，大多会有一些基础性疾病，其中肺气肿就是常见疾病之一。由于反复咳嗽，肺泡腔内压力增高，肺泡壁破裂，互相融合，在肺内形成含气的囊腔，医学上称为肺大泡。肺大泡大小不一，直径从10毫米至数厘米不等。在老年人群中有肺大泡的人很多，大多数没症状，不用处理，但是，这些人进行如果进行撞击锻炼，靠近肺表面的肺大泡就可能破裂，则可引起急性气胸，出现突发性呼吸困难，甚至危及生命。

另外，骨质疏松也是老年人常见的退行性改变。有的老年人坐公交车、坐游艇剧烈颠簸后就能造成脊柱压缩性骨折，也有些老年人剧烈咳嗽后便可导致肋骨骨折；老年人跌跤后引起股骨颈骨折的概率比年轻人要多得多，这些都与骨质疏松的基础性病变有关。曾有报道，老年人撞击树木后引起腰椎骨折及滑脱。

因此，撞击健身不适合老年人，即使身体健康、没有基础性疾病的老年人，也要慎重选择撞击类运动。老年人应该选择一些没有危险性的锻炼项目，如散步、快走、太极拳、游泳和舞蹈等有氧运动。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn