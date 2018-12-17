袋装牛奶可在热水中温热

天气寒冷，很多喜欢喝牛奶的人喜欢在喝之前把牛奶加热一下，但是网上流传这样一种说法：袋装奶加热后饮用，不仅会导致牛奶营养流失，还会使外包装中的重金属铝析出危害健康。袋装奶加热后饮用，是否真的会造成营养流失？外包装中的重金属铝真的会析出危害健康吗？冬天想喝热牛奶的人究竟该怎么加热牛奶呢？记者采访了河南农业职业学院食品工程学院副教授汤高奇。

汤奇高说，袋装牛奶属于超高温瞬时灭菌（UHT）牛奶。在135℃~150℃下，经过4~15秒的杀菌，达到破坏其中可能生长的微生物和芽孢的目的，同时这种热处理会使得牛奶中的维生素受到低程度破坏，但是牛奶中的蛋白质和钙不会受到破坏，因此UHT牛奶保留了鲜奶的大部分营养。在家里加热牛奶一般不会超过100℃，相对于UHT灭菌，这种低温对牛奶的营养成分破坏极少，因此袋装奶短时间加热后，不会造成牛奶营养流失。

那么，外包装经加热后会有重金属铝析出危害健康吗？

汤高奇说，首先，铝并非重金属，是一种银白色轻金属，铝在人体内通过蓄积可引起慢性中毒。但是袋装牛奶外包装用的是一种纸、铝箔及聚乙烯层复合而成的“绿色”材料。其中接触牛奶的是聚乙烯层，聚乙烯的熔点一般在120℃以上，远高于水的沸点，所以聚乙烯层不可能在水煮过程中出现破损和熔化，铝箔也不可能析出金属铝。因此，袋装奶加热后，会使外包装中的重金属铝析出而危害健康这种说法毫无根据。

袋装牛奶开袋可以直接饮用，但到了冬天后或者从冰箱里刚拿出来的牛奶因为温度低，所以饮用前适当加热口感会更好。汤高奇建议将袋装牛奶直接放入不高于90℃的热水中浸泡一段时间，也可以将袋装牛奶打开后把牛奶倒入微波炉可用容器中，在微波炉中加热1~2分钟。