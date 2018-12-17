AI学习有必要从娃娃抓起吗

人工智能发展已经成为全球瞩目的焦点，也引发了家长们的关注。近日，一套《人工智能实验教材》图片在网上流传开来，迅速引发网友们的热议。

除了上述教材，日前，全国首套涵盖了从小学到高中的人工智能教材也在上海亮相，共有数百所中小学校将引入这套教材作为课程教材。而另一套在网上曝光的人工智能教材更让网友大为惊叹，其中已有为幼儿园小朋友设计的课程。据了解，该教材覆盖从幼儿到青少年全年龄段，这套教材号称“首套K12全学段全系列”的教材，涵盖幼儿园到高中共计33门课程。

人工智能学习是否真的有必要从娃娃抓起，孩子们能学到什么呢？科技日报记者采访了人工智能领域的相关专家。

家长不用操之过急

Keep首席科学家秦曾昌，不仅是人工智能领域的专家，也是青少年的科学教育专家，对于儿童和青少年该如何学习人工智能，他直言人工智能的学习不用从娃娃抓起。

秦曾昌说，人工智能教育，要看是学使用人工智能的产品还是学人工智能技术。如果要搞懂人工智能到底是什么，该如何进行产生，那么至少要会微积分，而这是小学生不会学的，更不用说幼儿园的孩子。从大学的学科设置来说，即使是人工智能专业也是在本科三、四年级才涉及人工智能课程，以前是研究生才会进行人工智能的学习和研究。掌握人工智能需要知识的积累，而这不是中小学的知识能解决的，因此对于人工智能学习，家长不用操之过急。

对于最近火热的少儿编程学习，秦曾昌说：“不建议小学低年级学生去学，在小学的后半段，可以学简单的。”他说，编程只是一个技术，是一种思维方式。编程把大的任务拆解成小的任务，可以培养孩子解决问题的能力和逻辑思维方式，这对于培养孩子的编程思维能力会有帮助，不过需要小朋友具备一定的积累才能更好的学习编程，所以更适合在孩子四五年级之后再进行学习。

“从基础上来说，如果想学习人工智能，还是要先学好数学。” 秦曾昌说，数学是这些学科的基础，真正的学东西，不是把四年级的东西交给二年级去学，而是要根据孩子的发展阶段传授相应的知识，而不是一味超前。

人工智能学习不要跟风

“人工智能不是要求每个人都具备的基本能力，对于孩子的教育不用盲目跟风。”中科院重庆研究院智能安全技术研究中心主任石宇表示，人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。就研究来说它是一个宽泛的方向，细分的话包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

石宇介绍，从人工智能人才培养来说，在大学本科的学习都是基础培养，需要学习计算机编程等知识，往往是到研究生之后再进行细分领域的研究，数学、计算机、生物医学、自动化等专业的学生都可能从事人工智能的研究，而要从事这方面的工作至少要掌握高等数学，因此对于大多数青少年来说在中小学阶段是从事不了人工智能研究的。

“如果是对人工智能进行科普，让孩子们拥有基本的认知，培育兴趣是可以的，但是不用强调知识和技能的掌握。”石宇表示，如果家长希望孩子未来从事人工智能方面的工作，更重要的是培养孩子好的学习习惯，如自我学习钻研，提出问题和解决问题的能力，因为这才是从事科学研究应该具备的基础素养。

同时，石宇也希望家长们不要被人工智能热误导，认为现在人工智能人才稀缺，学习相关的专业就能找到高薪工作。如果在人工智能领域有很多不同的工种，相关领域的博士等高层人才工资高，但还有很多低层工作，如数据采集和标注月薪也仅三四千元而已。特别是不要在高考时替孩子做主选择专业，他在工作中已经遇到有学生对人工智能不感兴趣，却因为家长要求进行学习，而这对于孩子和工作都没有好处。（记者 雍 黎）