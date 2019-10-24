控烟须从青少年抓起
廖文科
随着健康中国战略的实施，控烟工作受到党和国家的高度重视。习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，对控烟工作提出明确要求。《“健康中国2030”规划纲要》对“全面推进控烟履约”做出了具体部署。不久前，国家卫生健康委发布的《健康中国行动（2019-2030）》，其中第四项为控烟行动，明确提出了“到2030年，15岁以上人群吸烟率降低到20%”的控烟目标。要实现这些目标，既要加大力度引导现有吸烟者积极戒烟，减少吸烟人口存量；更要加强青少年控烟工作，创造有利于青少年远离烟草的社会环境，切实减少吸烟人口增量。
青少年控烟工作一直得到各有关部门的重视，这些年也取得了明显进展，但营造青少年远离烟草的良好社会环境，仍然任重道远。我国有半数以上的成年男性吸烟，他们中间不少人是父亲甚至教师，不经意间为孩子们做了示范；禁而不止且形式多样的烟草广告和促销活动，对孩子们产生了无形的诱惑；影视剧中过多的吸烟镜头，尤其明星们的吸烟做派成为青少年模仿的对象；烟草制品价格低廉甚至拆包单支散卖，烟草销售点对未成年人购烟不加制止，使未成年人轻易就能得到烟卷；新型电子烟、加热不燃烧烟品频频亮相，对青少年尝试吸烟产生了极大的诱惑。这些问题的存在，对我国控烟工作产生了严峻的挑战。
在实施健康中国战略，落实控烟行动的进程中，必须正视青少年面临的烟草环境，按照把健康融入所有政策的要求，各有关部门及控烟专业机构各负其责，社会有关方面、家庭共同参与，整体推进青少年控烟工作，有效减少新增青少年吸烟人口。
加强青少年控烟工作，必须加强学校的控烟教育和管理，落实学校的责任。学校须按照国家规定，开展吸烟有害健康的宣传教育，增强青少年学生的控烟意识。中小学校园必须全面禁烟。
加强青少年控烟工作，必须营造让青少年远离烟草的社会环境。要对烟草零售销售店（点）加强监管，有效禁止向未成年人销售烟草及向未成年人开展任何形式的促销活动，依法严处和严惩向未成年人售烟和营销的商家，依法取缔校园周边的烟草零售销售店（点）。全面落实《广告法》要求，禁止任何形式的烟草广告。严格监控和制止通过互联网开展烟草广告和烟草宣传活动，以及通过互联网开展烟草促销行为和销售活动。在审定向中小学生推荐优秀影片的片目时，要把烟草镜头作为重要的评审指标。
加强青少年控烟工作，必须激发青少年的内在动力，发挥青少年控烟志愿者的作用，为青少年控烟志愿者提供活动平台、技术支持和专业服务，帮助他们组织开展适合自身特点、喜闻乐见的控烟活动。还要创新控烟教育的方法和技术，丰富教育渠道和手段，多用青少年学生听得到、听得懂、听得进的途径和方法普及控烟知识，在针对性、有效性上下功夫，真正让烟草危害健康的知识和理念植入人心。
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