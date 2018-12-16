会泡脚的人生病少！但这四个雷区千万要避开

“寒从脚起”，泡脚既能促进血液循环，还能温经散寒、活血化淤、祛风除湿。但要提醒大家的是，方法一定要正确!

错：有些老年人泡脚必备三大件，一盆洗脚水，一个暖水瓶，一台电视机。一边看一边泡，不知不觉中电视剧就连看三集了。

标准做法：泡脚别超半小时

安徽中医药大学第一附属医院传统疗法中心副主任朱庆军：泡脚时间并非越长越好，应以脚背泛红、身体微微出汗为宜。时间过长，不仅会导致血液向双下肢灌注过多而出现头晕、头胀，而且对皮肤也不好，易出现局部皮肤干燥等问题。一般来说泡脚时间在20~25分钟即可，或当泡到后背感觉有点潮，额头微出汗即可。

一般来说，泡脚水的温度以40~45℃为宜，最好不要超过50℃，脚上茧较多的人，水温可适当高一点，另外可以在水中加入10毫升醋或红花、艾叶、花椒适量，煮水后取汁加入，则养生保健效果更好。小孩皮肤嫩，水温要低一点。

泡脚时看书，看电视听上去十分惬意，但实际上也不是个好习惯，因为看书、看电视时要集中精力，脑部要集中供血，脚部对温度感知也较差，可能会出现烫伤或着凉的问题。所以泡脚的时候最好也不要看书、看电视，宜静心养神可以达到“引火归元”的效果。

晚上7~9点是肾经主事的时候，泡脚正好能补充气血。

错：有些老人认为泡脚用的药材越多药效越好，按着报纸上的方法来抓药，一煮煮一锅。

标准做法：保健泡脚方简单点

山西中医药大学附属医院治未病中心主任陈燕清：中医讲究辨证论治，千人千方，治疗疾病所用的泡脚方一般味数会多一些，以达到祛病除邪的目的，这需要医生开具处方，不建议随意模仿。

日常保健用，泡脚方最好简单些，这也最利于坚持。一般来说，在泡脚水中加一味就可以了。比如体质偏冷的人，用陈皮泡脚就能很好地改善手脚冰凉的症状。这是因为，陈皮尤其是以冬柑的皮晒制而成的，有理气燥湿的功效，通过热气的作用，趁着肌肤毛孔张开而渗透进皮肤内，刺激毛细血管，加速血液循环，可达到滋润肌肤、保暖身体的作用。

感冒了，可以用5片生姜煮水泡脚，每次20分钟，连泡2~3天就能好转，还能增强体质，预防流感再次发生。关节炎很难好，但是如果每周坚持用生姜泡脚2~3次，能有效缓解关节炎，泡脚时加上点食盐效果更好。肚子受凉以后，感觉肚子里有胀气的时候，或是腹痛腹泻的时候，可以用20~30g左右花椒泡泡脚，能快速祛除体内寒邪，止痛止泻，坚持泡上2～3天就能缓解。

错：泡脚大木桶太沉搬不动，电动洗脚盆清洗太麻烦，于是许多老人便直接用个塑料盆，倒上水，端来端去也方便。

标准做法：泡脚水至少没过脚踝

河南中医药大学第一附属医院脑病医院院长王新志：中医认为，“经脉所过，主治所及”，意思是说，只要是刺激经脉所经过的穴位，都能对它对应的脏器起到治疗作用。一般来说，泡脚最好选个大小适中的木桶来泡脚，既能刺激足部的一些穴位，连小腿上的三阴交穴、阳陵泉穴、足三里穴也能照顾到，也就是说，腿浴虽比足浴多泡了一个小腿肚，却能把人的五脏六腑调理个遍，效果当然更好。

当然，若存在不可克服的困难，用普通水盆也可以，但要注意，水量要足够多，至少要能淹没脚踝。泡脚时，也别干泡，可以用手掌搓搓脚掌，从脚跟搓向脚心，再一顺而下搓到脚趾。动作要慢，用力要均，反复搓动，直到脚掌发热为止，可以左右脚交替着搓。还可以用右手的五指分别抓住左脚的五趾，按时针方向作“圆形运动”数十次，再做反向运动;做完了左脚，再做右脚。这种脚部按摩可以促进脚部的血液循环。全身血液通畅，自然减少了疾病的发生。

错：睡前泡一下脚有利于提高睡眠质量，预防风寒感冒。于是许多有糖尿病、下肢血管病的人也禁不住诱惑，

加入泡脚大军。

标准做法：泡脚不适合所有人

中国中医科学院西苑医院心血管科主治医师王欣：泡脚“活血化瘀”，是最普遍的说法。但对于血管疾病患者，特别是下肢血管疾病的人有百害而无一利，它可能导致病情的加重或恶化。热水泡脚时，下肢动脉扩张，尤其表现为皮肤充血，更多的动脉血液进入下肢。然而，静脉的回流能力并不会因此增加。于是，热水泡脚对于本来回流不畅或阻塞的静脉病患者来讲，会加重血液淤积。

此外，热水泡脚还可以导致毛细血管破裂，形成皮肤上的出血点。时间久了，就会形成色素沉着，小腿颜色变黑。如果静脉血栓病人正在服用抗凝药物，则出血情况会更严重。

神经病变型的糖尿病足部分患者，会有腿足感觉奇冷，怕冷的症状。但他们对痛觉、水温的感觉反馈机制通常不灵敏。泡脚时不断加热水，可能已经严重烫伤，也浑然不知。所以建议大家在泡脚前，明确是否有上述血管疾病，如果没有，才可以放心享受。所以糖尿病、心脏病、静脉栓塞等患者，泡脚前最好咨询下医生。