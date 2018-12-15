心理学家：暴力游戏会让人对痛苦变得麻木不仁

据英国《每日邮报》12月13日报道，国际知名视觉认知杂志《Visual Cognition》上发表的一项新的研究表明，经常性地玩暴力游戏会让人漠视令人不安的画面，反而会比非玩家能更多地记住画面内容。专家表示，这是因为玩家受情绪性失明的影响程度较低，当一个人的情绪影响他对世界的感知时就会出现情绪性失明。

新南威尔士大学的人员进行了一项实验，研究一个人的游戏经历对情绪性失明的预测作用。研究人员把参与试验者分成两组，一组是高频暴力游戏玩家(每周玩经常或总是含有暴力内容的游戏超过5小时的人)，对比组则由完全不玩电子游戏的人员组成。测试前，参与者不知道试验与他们个人游戏经历的关系。在实验过程中，向参与者以每张图片停留100毫秒的速度连续播放了17张图片。图片流由一组垂直的风景照片组成，其中包含一张目标图片——一张向左或右偏离了90度的风景照。看图的过程中，参与者需回答图片偏离的方向。

在目标图片出现之前，参与者会看到别的图片，要么是情绪中立的(不具威胁性的动物或人的形象)，要么含有图像性或情绪性消极的内容，如暴力的(对攻击的描述)或令人作呕的(如肮脏的抽水马桶)内容。结果是，高频暴力游戏玩家似乎受那些情绪干扰物的影响程度较低，他们仍能准确地识别目标图片。

心理学系的认知心理学家史蒂夫 莫斯特博士是该研究的作者，他说，“我们发现，玩暴力电子游戏的程度越高，对这些情绪图像的敏感度越低，因此玩家能够保持对周围其他事物的感知”。他表示，“暴力游戏的接触与一个人的感知(即他们如何处理信息)之间存在联系”，“当人们快速浏览图像以寻找目标图像时，瞬间的情绪反应会导致一些人看不到目标”。

但是，该研究聚焦于受消极因素对感知的影响，研究结果并没有证明暴力电子游戏与情绪性失明之间存在因果关系。接下来，该团队想研究情绪性失明在应急人员中的发生率。【环球网综合报道】