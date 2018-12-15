黄金72小时：HIV阻断药可高效事后防控艾滋病!

据比利时健康类网站“passionsanté.be”报道，人体在与携带HIV阳性的患者发生性行为或高危接触(血液交换等)后，可以通过服用一些药物尽可能地消除病毒，这种治疗方式便是暴露后预防(PPE)，然而这一措施到底是否有效？而药物生效又需要什么条件？

暴露后预防是指通过服用药物对抗HIV的紧急治疗方式，这些药物可以防止高危接触后感染的恶化。此种治疗必须在高危接触后的48小时、最晚72小时内进行，并且持续一个月日常服用三种药物。该疗法并不保证百分百有效，但是越早开始治疗越有效。疗程结束后，患者还须进行检测评估。暴露后预防疗法可使病毒难以进入人体细胞。

何时进行暴露后预防疗法？

尤其是在发生以下情况后：

- 在与不清楚自己HIV性状、并且有可能是阳性的感染者发生无保护措施(无避孕套)的性行为后;

- 与他人共用注射器后

- 被HIV阳性患者用过的物品刺伤或划伤后(此条常发生于医学界)

对于第一种情况，医生首先需要全面分析与病患发生性行为的另一方的各种状况：性取向、原籍、是否有毒瘾以及HIV呈阳性的风险。此外，性行为方式也很关键，最后便是确认是否存在其他传播性性病，因为这种情况会加大艾滋病病毒的传播风险。

只有在独立存在的一次高危行为后有必要进行预防疗法，而并非在无保护的持续数天或数周的多次性接触后。

为什么需要尽快治疗？

越早开始暴露后预防疗法，病毒感染的风险就越低。开始服用阻断药物的最佳时间为发生高危接触的2小时内，最晚不迟于72小时。

治疗如何进行？

治疗持续4周，患者必须每天在固定时间服用规定剂量的药物，如果提前终止治疗或是漏服药物(即使仅漏服一次)，均有可能影响治疗效果，甚至造成治疗完全无效。

同时，治疗过程中可能出现严重的副作用，因此，医生必须全面细心地评估患者的风险。此外，在治疗期间，患者应定期检查病情，尤其是肝脏和肾脏的功能。最常见的副作用包括头痛、恶心、感到疲惫和腹泻，这些都是暂时存在的，但也会使后续治疗变得艰难。

患者在6周和3个月后均需进行身体测试，如果3个月后的测试表明患者仍然感染了艾滋病病毒，则必须采取长期的HIV治疗措施，以尽可能避免罹患艾滋病。

在高危接触后，进行其他传播性性病和血液传播疾病(如乙型肝炎和丙型肝炎)的检测也很重要。

72小时后怎么办？

发生高危接触72小时后，暴露后预防疗法便会失效。此时需要尽快联系医生或艾滋病检测中心，以确认是否感染艾滋病病毒。在没有确诊结果前，发生性行为时始终需要采取保护措施，以防感染他人。【环球网综合报道】