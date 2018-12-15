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气温破“冰点” 颈肩痛高发  颈椎病试试外敷法

2018年12月15日08:26 来源：人民网-健康时报

全国多地连日来气温持续下跌，已跌破“冰点”，最近颈肩痛患者增加不少。

武汉市第一医院疼痛科胡焓医生介绍，冬天又冷又湿，颈部肌肉、血管受到寒冷刺激后，局部肌肉会保护性收缩痉挛，导致颈部张力增高，颈部力量失衡，增加颈椎病发病的风险。因此，冬季预防颈椎病发生，关键是从保暖做起。穿上半高领的衣服，出门时戴上围巾，改掉缩脖子的习惯，晚上可以用热盐袋或是热毛巾敷一敷。

此外，河南省中医院骨病一科主任郭会卿为您推荐缓解颈椎不适，在家里就能操作的方法，不妨试试看——

中药做枕芯 荷叶100克，薄荷100克，石菖蒲100克，白芷100克，厚朴100克，桂枝100克，川芎100克，独活100克。若颈项痛重加僵蚕100克，羌活100克;颈项酸困不适加苍术100克，秦艽100克;颈肩挛痛加白芍100克，姜黄100克;肢麻较甚加全蝎60克，地龙100克;上肢活动受限加桃仁100克，桑枝100克;骨质增生加威灵仙100克，炮山甲100克。将这些药物混合加工，使之成为软硬适度的枕芯，可以防治颈椎病。

热水袋外敷 取热水袋灌入60℃～70℃热水，外包一层毛巾，放置颈肩部压痛点。

坎离砂热敷 取坎离砂(医院有售)一袋，用时加醋后装入布袋内，自然发热，放在颈部阿是穴，再盖上毛巾保温。注意贴皮肤处垫上毛巾，以免烫伤皮肤。坎离砂用后不必倒掉，可反复使用。

炒盐热敷　　 取粗盐500克，放在铁锅内炒热，趁热装入布袋，置放颈部阿是穴(即疼痛处)。

参考资料
①武汉晚报：气温破“冰点” 颈肩痛患者日增两成 医生提醒：不要缩脖子
②健康时报2018年06月05日：颈椎病试试外敷法

(责编：李轶群、杨迪)


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