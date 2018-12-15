天气寒冷，还需当心“隐形杀手”偷袭

又到了寒冷季节，一定要关注血压升高问题。因为血压也受“热胀冷缩”原理的影响，当夏天气温升高，人的血管容易扩张，因此血压就会相对较低；而气温降低，人的血管容易收缩，因此血压就会相对较高。

一般来说，冬天时高血压患者血压升高幅度在5～10毫米汞柱，最高甚至可以增高20毫米汞柱。然而有人认为，不就是血压偏高吗？用不着大惊小怪，平时不感觉有头晕等高血压症状就好了。还有的年轻人认为高血压是老年人的“专利”，与年轻人无关。其实这样的误解很容易带来对人体健康的危害，甚至是致命的危险。

“隐形杀手”危害大

在日常生活中，人们生病时最惧怕的是癌症，谈癌色变的原因是癌症往往致人死亡。事实上，杀死国人的头号杀手并非癌症，而是心血管病，每5例死亡中就有2例死于心血管病。而心血管病死亡率头号致死因素是常见的高血压，每4例死亡中就有1例死于高血压。所以，高血压在临床上被称作“隐形杀手”。

面对“隐形杀手”高血压的防治，需要引起方方面面的注意。我国在高血压防治存在“三高”“三低”的现象。“三高”是：高发病率、高致残率和高死亡率。“三低”是：知晓率低、治疗率低和控制率低。

我国成人高血压患者人数为2.15亿，其中1.25亿不知道自己有高血压，1.5亿没有用药治疗，只有3700万得到控制。此外，还有4.36亿人的高血压预备队（即高血压前期120~139/80~89mmHg）。

高血压患者的平均寿命预期比正常人短15~20年；每年有250万人死于高血压并发症，占居民总死亡的1/4，居全球首位。

高血压是脑卒中最主要的危险因素。长期的高血压使脑血管发生缺血变性，容易发生脑出血；高血压促使颅内动脉硬化，可并发脑血栓形成。脑卒中最大的后果是致残、致死。临床数据显示，80%的卒中与高血压有关。卒中的致死率是50%~60%，致残率是75%。

高血压还会对心脏、肾脏、眼睛等人体重要器官造成损害；还会影响到主动脉夹层，主动脉夹层是一种极其凶险的并发症，因为主动脉内膜撕裂，受到强有力的血液冲击后，形成假腔和真腔，破裂后会危及生命。

高血压知晓率低、治疗率低和控制率低的主要原因在于：发病隐匿，没能发现；症状轻微，不被重视；病程很长，治疗欠规范。由此，结果损害巨大，容易致命。

实际上，造成高血压的原因除了有遗传、精神和环境、年龄、生活习惯等，还有药物、其他疾病的影响。

高血压并非老年人“专利”

高血压的发病率的确有随着年龄增长而增高的趋势，40岁以上者发病率高。因此，高血压往往被认为是老年病。但是，这并不意味着年轻人一定不会患高血压，如今高血压正在逐步趋向年轻化。年轻人患高血压的主要原因，除了家族遗传、多盐等不健康饮食方式外，还有与中老年人不同的一些原因，那就是如今年轻人生活节奏较快，工作压力大，社会竞争激烈，长期处于紧张的工作或学习环境下，会导致大脑皮质兴奋和抑制过程失调，交感神经系统兴奋，引起全身小动脉痉挛，使血管外周阻力加大，从而引发高血压。另外，还有些年轻的高血压患者则由“优越”的生活工作环境所致。常可见很多收入不错的年轻人，午饭时候比中老年人吃得多，有的每天大鱼大肉，至少两荤一素，有的纯粹吃荤菜，而且晚上饭局连连，饱食及动物性脂肪摄入过多，以及少动多坐、以车代步，这些也是造成高血压的原因。

一般来说，年轻人高血压症状多不典型，常常在体格检查时发现，其临床表现也和中老年人高血压不一样，有的可能无症状，有的也表现有头痛，但特异性不强，甚至可能误认为其他系统疾病，因此没能引起必要的重视。尤其是有高血压家族史的年轻人更应重视，因为只要父母一方患原发性高血压，其子女就有较大机率发生高血压，甚至在儿童期间就可能患高血压。

由于大多数年轻人高血压典型症状不明显，没有什么不舒服，又自恃年轻力壮，因此他们往往不愿意服用抗高血压药。还有的青年高血压患者怕终身服药，他们只是在血压升高时才服药，这种不正确服药的方式，很可能导致脑中风。某地学校的一位青年教师，就是因为不按规律服降压药，结果发生脑溢血而不治身亡。

除了年轻人，儿童也会患高血压，这根本不奇怪。随着生活水平的提高以及学习压力的加大，高血压这种“现代文明病”出现低龄化趋势，原本是“成人病”的高血压袭向小孩，而小胖墩成了儿童高血压的高发人群。儿童高血压除了心血管、肾脏、内分泌等疾病因素外，还与肥胖、饮食过咸、长期精神紧张、熬夜、性格急躁、噪音等有关。临床上也发现，高血压的患儿多是肥胖儿。

儿童高血压可出现头痛、头晕、抽搐、呕吐、眼花、呼吸费力，但有的儿童可无任何症状。婴幼儿有时仅有烦躁、易哭、过于兴奋、夜里大声尖叫症状，有时可表现为捶击头部。一般认为，3~7岁儿童舒张压超过80毫米汞柱，7~14岁儿童舒张压超过85毫米汞柱，就应该考虑为血压异常升高。及早发现高血压很重要，因为有些人的高血压始于青少年甚至儿童期，原因是没能及早发现，倘若能在高血压轻度期间就进行治疗，对一生健康大有帮助。轻度的儿童高血压在相当长时间内可能没有任何症状，但会慢慢损害血管、心脏、肾脏和大脑。儿童高血压若不治疗，会发展为成人高血压，需终身服药来控制血压，并可能引发一系列严重疾病。

规范防治很重要

高血压的防治，规范治疗用药很重要。患者不要擅自随意用药，尽管利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体抑制剂等5大类抗高血压药都是临床上的常用药，但是作用机制不尽相同，而且存在不同程度的药物不良反应，有些高血压人群对某种抗高血压药不宜服用。

服用抗高血压除了遵医嘱，还不能擅自停药，有些病人一旦血压平稳就自行停药，这样的做法很危险，因为一般情况下高血压需要终身服药，擅自停服药最终将导致病情恶化，更可能引发心、脑、肾等并发症，危及生命。

高血压药物治疗采用小剂量联合用药原则，除了能够提高疗效外，还能减少不良反应，对靶器官有协同保护作用，能提高病人的顺应性。高血压治疗的目标原则是既要控制血压，又要保护靶器官。高血压治疗的质量原则是血压控制达标；伴随症状减少，生活质量提高。高血压治疗应该遵循费用低廉，患者能承受长期治疗的经济原则。老年高血压患者服药更应从小剂量开始，逐步降压，尤其是体质较弱、体重较轻的患者。超常规药物剂量，由此可能带来药物不良反应。

高血压患者血压应控制在理想范围，而不是越低越好。特别对老年高血压患者来说，在能耐受的情况下，应逐步降压以致达标。65岁及以上的老年人收缩压应控制在150毫米汞柱以下，如能耐受还可进一步降压。伴有糖尿病、肾病蛋白尿等，可以将血压降至130/80毫米汞柱以下。脑卒中后的高血压患者一般血压目标为<140/90毫米汞柱。血压降得过低，容易发生脑梗、心梗等心脑血管意外事件，尤其是单纯性收缩期高血压患者、脑梗塞患者、发生过心肌梗死的患者尤其要注意。

除了规范用药，高血压患者还应重视非药物治疗，包括适当的镇静和休息，指导患者尽可能去除日常生活中引起血压波动的因素。对肥胖病人应予设法减轻体重。平时做到限酒戒烟，控制食盐摄入量，提倡经常性体育锻炼。对轻度高血压患者来说，单靠非药物治疗即能控制血压，而不需要加用药物。即使仍需使用药物，也可起到减少药物剂量的作用，以便减少药物不良反应。文/邬时民