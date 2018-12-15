如何预防控制血栓？3大方法远离血栓

人体从外界摄取的养分，需要通过血流送达全身，一旦形成血栓、血流不畅，将影响多个器官的功能。近日，多位专家呼吁大众通过合理运动防控血栓。

能早动不晚动。中华医学会呼吸病学分会主任委员、中国工程院院士王辰表示，临床上老人彻夜打麻将、年轻人长时间玩电脑造成肺栓塞的案例很多，等感觉腿麻想动时，可能已出现血栓。他建议在血栓发生前就尽早开始运动。

能主动不被动。坐长途飞机时，多数人会选经济舱，由于空间比较狭小，腿部活动区域有限，可能发生深静脉血栓，这种情况被称为“经济舱综合征”。即使是公务舱和头等舱，如果不主动活动，也可能出现静脉血栓。王辰建议大家坐飞机时经常伸脚尖、勾脚尖，伸缩大小腿肌肉，同时多喝水，在稀释血液的同时增加排尿。

北京医院呼吸与危重症医学科副主任医师许小毛补充说：“大家在选座位时就应当注意不要靠窗户，而应靠走道。如果靠窗坐，很多人会少喝水，减少起身上厕所的麻烦。这个选座方式作为建议写入了国外的相关指南。”

能多动不少动。中华医学会老年医学分会主任委员、解放军总医院老年心内科教授李小鹰表示，有些患者怕伤口疼痛、渗血，就不动或少动，会增大静脉血栓风险。平时虚弱无力、腰腿痛的老人平时活动少，一旦生病更不愿运动。医生应动员患者活动，并嘱咐其预防跌倒。确实不能自行活动的患者，可先遵医嘱接受按摩，身体情况允许后在床上适当活动。

李小鹰提醒，已发现血栓的患者不建议按摩，否则可能加重病情。北京积水潭医院血管外科主任医师刘建龙说：“蒸桑拿后按摩可能出现静脉血栓，这与按摩手法有关。运动后肌肉拉伤也是血栓形成的重要因素。”