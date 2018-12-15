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阿司匹林不能防所有血栓

2018年12月15日07:31 来源：北京晨报网

　　昨天，朋友们聊天时说起要人命的心脏病及中风的事。一个朋友告诉我，他为了预防血栓，一直在吃阿司匹林，他觉得因为一直在吃，所以他应该不会有血栓了。这个朋友有糖尿病，而且血糖控制得并不好，我告诉他，不能指望阿司匹林彻底防范血栓，如果真能那样，阿司匹林就成“神药”了，阿司匹林确实能减少血栓的发生，但从这个办法使用以来，血栓并没有因此杜绝呀！

　　像他这样心理的人很多，比如说，一直吃降糖药就觉得自己糖尿病没问题了，其实远非如此，单纯靠药物就控制住的疾病很少，必须在服药的同时，去掉诱发和加重这些疾病的因素，特别是慢性病，否则，药物的力量不足以对付疾病。之所以阿司匹林要一直吃，降糖药也要一直吃，就是因为这些药物虽然有作用，但是肯定不是根治，如果真的能根治了，也就不需要一直吃了。

　　无论是冠心病还是脑中风，还是糖尿病，都是“生活方式病”，都是因为我们每天的生活中出现了错误导致的，这个错误无非就是吃得多、动得少，这个是疾病的根本，而药物，无论是降糖药还是溶栓药，都是针对结果的，如果你病因不去除，一味地指望在结果这一环来扭转，就有可能效果不好。就像一个水箱，就算你把漏水的地方堵上了，但放水的龙头总是开着，水箱还会满溢出来，针对这些“生活方式病”也一样，要想治疗，必须在去除病因的前提下，借助药物治疗，包括直接针对糖尿病胰岛衰竭的胰岛素，就算用上，也不能敞开了吃喝的，如果你还是管不住嘴，胰岛素只能不断地加量，而胰岛素过量会诱发肥胖，这又使你进入了新一轮的恶性循环。

(责编：李轶群、杨迪)


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